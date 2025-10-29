MacWhisper 13 bringt neues Design und viele Verbesserungen

Die Transkriptions-App MacWhisper ist in Version 13.0 erschienen. Die neue Hauptversion umfasst zahlreiche funktionale und optische Änderungen. Im Mittelpunkt steht dabei ein vollständig überarbeitetes Design der Benutzeroberfläche, das sich besser in Apples „Liquid Glass“-Design einfügen soll und laut Entwickler eine übersichtlichere Darstellung bietet. Nutzer können fortan mehrere Transkriptionen gleichzeitig öffnen und in der neu strukturierten Seitenleiste zwischen diesen wechseln sowie Transkripte in separaten Fenstern anzeigen. Das Update behebt zudem einen Fehler, aufgrund dessen MacWhisper zuletzt keine YouTube-Videos mehr transkribieren konnte.

MacWhisper verfügt nun über eine in die Seitenleiste integrierte Verlaufsansicht, über die man auf frühere Transkriptionen zugreifen und diese durchsuchen sowie in Listen- oder Rasterdarstellung anzeigen lassen kann. Außerdem lassen sich auf dem Startbildschirm nun eigene Verknüpfungen anlegen, um Aufnahmen direkt in bevorzugten Anwendungen zu starten.

Ebenfalls neu ist eine Transkriptionswarteschlange, mit der sich mehrere Dateien nacheinander verarbeiten lassen. Dabei können auch unterschiedliche Modelle oder Anbieter genutzt werden, ohne dass hierfür laufende Prozesse gestoppt werden müssen.

Verbesserungen bei Transkription und Spracherkennung

Dem Entwickler zufolge wurde die Leistung seiner App über alle Modelle hinweg um rund zehn Prozent verbessert. Zudem unterstützt MacWhisper jetzt auch die neuen Sprachmodelle von Apple, die sich lokal auf dem Mac verwenden lassen.

Neu ist außerdem die Möglichkeit, aufgezeichnete Meetings oder Podcasts erneut zu transkribieren und dabei getrennte Tonspuren zu erhalten. Für die Verwaltung von Sprechern können nun Fotos hinterlegt werden. Außerdem lassen sich Transkripte nach einzelnen Personen durchsuchen und filtern, häufig genutzte Sprecher erscheinen direkt in der Seitenleiste.

MacWhisper lässt sich entweder beim Entwickler oder über den Mac App Store kostenlos laden und verwenden. Ein optional erhältliches Pro-Paket erweitert den Funktionsumfang deutlich.