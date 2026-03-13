Apple-ZDF-Produktion hinter Paywall: Grimme-Preis für „Krank Berlin“

Die Krankenhausserie „Krank Berlin“, die zunächst ausschließlich über den Streamingdienst Apple TV verfügbar ist, erhält einen Preis beim diesjährigen Grimme-Preis. Die Studierendenjury zeichnet die Serie im Rahmen der 62. Preisverleihung aus.

Damit erhält eine Produktion eine Auszeichnung, deren Verwertung zuletzt auch für Diskussionen sorgte. Wie berichtet, wurde „Krank Berlin“ gemeinsam vom ZDF und Apple finanziert. Allerdings wurde die Serie zunächst ausschließlich hinter der Paywall von Apple TV veröffentlicht. Eine Ausstrahlung im frei empfangbaren Fernsehen steht weiterhin aus.

Serie zeigt Klinikalltag unter Druck

Die Handlung der Serie folgt der jungen Ärztin Zanna Parker, die die Leitung einer Notaufnahme in Berlin übernimmt. Die Klinik ist stark ausgelastet und arbeitet mit begrenztem Personal. In diesem Umfeld versucht die neue Chefin, Abläufe zu ordnen und wirtschaftlichen Druck mit medizinischer Verantwortung zu vereinbaren.

Dabei trifft sie auf ein Team, das selbst mit Überlastung und persönlichen Konflikten zu kämpfen hat. Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte stehen täglich vor schwierigen Entscheidungen, während gleichzeitig strukturelle Probleme im Gesundheitssystem sichtbar werden.

Nach Einschätzung der Jury gelingt es der Produktion, den Krankenhausbetrieb nicht als Bühne für spektakuläre Einzelfälle darzustellen. Stattdessen wird der medizinische Alltag als Folge dauerhafter Belastung geschildert. Auch Themen wie Gewalt gegen Rettungskräfte, Suchterkrankungen und moralische Konflikte im Arbeitsalltag finden Platz.

Diskussion um Verwertung bleibt bestehen

Die erste Staffel der Serie wurde im Februar 2025 veröffentlicht und umfasst acht Episoden mit jeweils rund 45 Minuten Laufzeit. Apple sicherte sich dabei exklusive Verwertungsrechte für einen längeren Zeitraum. Daher können interessierte Zuschauer die Serie zunächst nur über das kostenpflichtige Apple TV-Streaming-Abonnement sehen.

Das ZDF hatte angekündigt, die Produktion voraussichtlich im ersten Halbjahr 2026 auch im frei empfangbaren Fernsehen zu zeigen. Ein konkreter Sendetermin wurde bislang jedoch nicht genannt. Die Kooperation mit Apple wird von dem Sender mit dem zunehmenden Wettbewerb im Fernseh- und Streamingmarkt begründet.

Die Grimme-Jurys vergaben in diesem Jahr insgesamt 16 Preise sowie drei Sonderauszeichnungen für Produktionen aus Information, Fiktion, Unterhaltung sowie Kinder- und Jugendprogrammen.