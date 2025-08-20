Parakeet v3 beschleunigt Transkriptionen in MacWhisper

Die Mac-Anwendung MacWhisper war bisher schon dafür bekannt, dass sie Audioinhalte extrem schnell in geschriebenen Text umwandeln kann. Mit dem jetzt verfügbaren Update auf Version 12.18 lässt sich das Arbeitstempo der App noch einmal weiter steigern.

In der aktuellen Programmversion unterstützt MacWhisper bereits das erst vor wenigen Tagen von NVIDIA vorgestellte Sprachmodell Parakeet v3. NVIDIA hat Parakeet insbesondere darauf optimiert, auch längere Audiopassagen mit hoher Geschwindigkeit zu verarbeiten. In der neuen Version 3 ist das Sprachmodell in der Lage, Blöcke mit bis zu 24 Minuten langen Audiosegmenten direkt zu verarbeiten. Das Modell erkennt die Eingabesprache dabei automatisch und transkribiert ohne zusätzliche Eingabeschritte.

NVIDIA-Demo seiner neuen Sprachmodelle

NVIDIA hat das Modell insbesondere für Aufgaben wie das Erstellen von Untertiteln in Echtzeit oder die Transkription von Vorträgen und Podcasts ohne Zeitversatz optimiert. Genau wie das ebenfalls von NVIDIA angebotene, flexibler einsetzbare Canary-Modell ist Parakeet dazu in der Lage, Satzzeichen sowie Groß- und Kleinschreibung zu erkennen und auf die einzelnen Wörter bezogene Zeitstempel zu setzen.

Verschiedene Sprachmodelle zur Auswahl

In der neuen Version von MacWhisper ist Parakeet v3 nicht automatisch integriert. Wenn man das Modell verwenden will, muss man es über die Einstellungen der App herunterladen und kann es daraufhin über die Benutzeroberfläche aktivieren.

MacWhisper bietet die Möglichkeit, vorhandene Sprachdateien zu verarbeiten oder Audio für die direkte Transkription aufzunehmen. Eine experimentelle Funktion erlaubt es, Podcasts direkt über die App in Text umzuwandeln. In Verbindung mit dem neuen Parakeet-Paket unterstützt die Anwendung 25 Sprachen, darunter Deutsch.

Das Programm lässt sich kostenlos über Gumroad oder im Mac App Store laden. Für den vollen Leistungsumfang ist allerdings der Kauf einer Pro-Lizenz erforderlich, diese wird über beide Vertriebswege zum Preis von 59 Euro angeboten.