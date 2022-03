Neu in iPadOS 15.4: Lautstärketasten „drehen sich mit“

Mit der Ausgabe von iPadOS 15.4 wird Apple die zusammen mit dem aktuellen iPad mini eingeführte Funktion der dynamischen Lautstärketasten auch auf andere Modelle des Tablets bringen und Anwender wählen lassen, ob diese fixierte Hardware-Tasten präferieren oder ein angepasstes Verhalten je nach momentaner Geräte-Rotation wünschen.

Eingeführt mit dem iPad mini

Wir erinnern uns: Nach dem Verkaufsstart des iPad mini der 6. Generation fiel ersten Anwendern auf, dass dieses die Funktion seiner Lautstärketasten an die aktuelle Ausrichtung des Gerätes anpasste. Je nachdem in welcher Orientierung das Gerät in den eigenen Händen verharrte, wurde jeweils die obere beziehungsweise die rechte Hardwaretaste zur „Lauter-Taste“. Mit der nach unten beziehungsweise nach rechts gerichteten Taste konnte das Apple-Tablet leiser gestellt werden.

Eine angenehme Komfort-Funktion die uns bereits zur Vorstellung im vergangenen Oktober hat fragen lassen, warum Apple dieses Feature nicht der gesamten iPad-Familie zur Verfügung stellt. Nun ist es soweit. Wie Apple im Beschreibungstext des Release-Kandidaten von iPadOS 15.4 mitteilt werden die dynamischen Lautstärketasten mit dem Update auch auf anderen iPads-Modelle gebracht.

Nur für ausgewählte Altgeräte

So wird es nach dem Einspielen von iPadOS 15.4 möglich sein die Lautstärkeregelung beim regulären iPad (5. Generation und neuer), beim iPad mini (4. und 5. Generation), beim iPad Air 2, dem iPad Air (3. und 4. Generation) und dem iPad Pro so zu konfigurieren, dass diese stets an die aktuelle Geräte-Ausrichtung angepasst ist.

Die entsprechenden Einstellungen hat Apple im Bereich „Töne“ abgelegt und bietet hier nun die Option Lautstärkeregler an fester Position an, die nach dem Update auf iPadOS 15.4 standardmäßig aktiviert ist. Wer den Schalter hier umlegt, sorgt dafür, dass sich die Tasten dynamisch an die Geräte-Ausrichtung anpassen.