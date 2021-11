Für Apple problematisch: Digitale-Märkte-Gesetzt passiert EU-Parlament

Im Dezember 2020 hat die EU-Kommission mit dem Gesetz über digitale Dienste (dem „The Digital Services Act„) und dem Gesetz über digitale Märkte (dem „Digital Markets Act„) zwei Gesetzesvorschläge vorgelegt, die die Marktmacht der großen Technologie-Unternehmen beschneiden und verbraucherfreundlicher gestalten sollten.

Press release – Digital Markets Act: ending unfair practices of big online platforms

Amended text approved @EP_SingleMarket by 42 votes in favour, two against and one abstention

More info https://t.co/n3jn3gy1mk@Andreas_Schwab

