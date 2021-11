Eufy Security: Weboberfläche als Alternative zur App

Die Weboberfläche kann dabei auf mysecurity.eufylife.com aufgerufen werden und gestattet den Login über ein bereits vorhandenes Eufy-Konto. Nach zusätzlicher 2-Faktor-Abfrage per E-Mail oder SMS zeigt die Online-Oberfläche dann alle Kameras an und öffnet auf Wunsch die aktuellen Live-Streams.

Was bislang völlig an uns vorbeigegangen war: Neben dem App-Zugriff und dem laufenden RTSP-Stream (den wir für die Sicherung der Aufnahmen auf ein Synology-NAS benutzen) lassen sich die Kameras auch über einen Webbrowser Ansteuern und betrachten.

Insert

You are going to send email to