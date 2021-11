Black Friday: Sonos Roam, HomePod mini und Sky mit Gratis-TV

Der HomePod Mini lässt sich seit dieser Woche auch in den neuen Farben Gelb, Orange und Blau bestellen – allerdings nur bei Apple. Die Telekom gibt eine Lieferzeit von 1 bis 4 Tagen an.

Die Telekom hat den HomePod mini von Apple im Angebot und bietet diesen für nur 77 Euro in den beiden Farbvarianten Weiß und Schwarz an. Apple verlangt für den Mini-Lautsprecher mit geflochtenem Stromkabel üblicherweise 99 Euro.

Hier tanzt der MediaMarkt allerdings aus der Reihe. Der Elektronik-Händler bietet den tragbaren Lautsprecher bereits heute für nur 169 Euro an. Der Sonos Roam lässt sich per Bluetooth als regulärer Speaker nutzen und arbeitet im WLAN als Sonos-Lautsprecher, der laufende Musikdienste synchron mit allen verbundenen Räumen wiedergeben kann.

Sonos hat angekündigt den erst im April in den Markt eingeführten Sonos Roam deutlich günstiger abgeben zu wollen. Von morgen an bis zum 29. November sollen kooperierende Händler und der hauseigne Online Store den Preis von 199 Euro auf 179 Euro absenken.

Zum Black Friday bieten die Audio-Experten von Sonos ihren kleinsten Lautsprecher erstmals mit einem erheblichen Preisnachlass an. Der Pay-TV-Sender Sky drückt neuen Abo-Kunden einen kostenlosen Fernseher in die Hand. Die Telekom bietet den HomePod mini zum Bestpreis an.

Insert

You are going to send email to