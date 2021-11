Frist bis Jahresende: Apple soll sich in Russland niederlassen

Nach Angaben der Nachrichten-Agentur Reuters habe die zuständige russische Behörde Roskomnadzor („Der föderale Dienst für die Überwachung von Kommunikation, Informationstechnologie und Massenmedien“) keine Details zu den spezifischen Anforderungen an die Unternehmen ausgegeben und habe zudem auch einzelne Konzerne angesprochen, die bereits Dependancen in Russland unterhalten.

Russland lässt erneut die Muskeln spielen und hat 13 ausländische Technologie-Unternehmen vor ein Ultimatum gestellt: Die Konzerne, zu denen Apple aber auch die Google-Dachmarke Alphabet, Metas Facebook, Twitter und die TikTok-Mutter ByteDance zählen, sollen sich bis zum Jahresende offiziell in Russland niederlassen. Sollten die 13 zum Großteil in den Vereinigten Staaten angesiedelten Konzerne der Aufforderung nicht nachkommen, müssen die Unternehmen mit wirtschaftlichen Einschränkungen bis hin zu vollständigen Verboten rechnen.

Insert

You are going to send email to