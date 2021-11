Beats-Brandgating: Millionenstrafe gegen Apple und Amazon

In Italien hat das ähnlich gelagerte Brandgating-Verfahren gegen die beiden Unternehmen mit der angeordneten Strafzahlung jetzt seinen Vorläufigen Höhepunkt erreicht. Amazon soll eine Geldstrafe in Höhe von 68,7 Millionen Euro zahlen, Apple mit 134,5 Millionen Euro fast doppelt so viel. Allerdings haben beide Konzerne bereits angekündigt Einspruch gegen die Strafzahlungen einlegen zu wollen.

Insert

You are going to send email to