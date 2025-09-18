Freigabe für JD: MediaMarkt und Saturn vor China-Übernahme

Das Bundeskartellamt hat dem geplanten Einstieg des chinesischen Handelskonzerns JD.com bei der CECONOMY AG zugestimmt. Damit erhält der größte Einzelhändler Chinas grünes Licht, die Muttergesellschaft von MediaMarkt und Saturn zu übernehmen.

JD.com: Hierzulande bislang eher unbekannt

Nach Einschätzung der Behörde bestehen keine relevanten Überschneidungen im deutschen Markt, da JD.com hier bislang nur in geringem Umfang tätig ist.

CECONOMY mit Sitz in Düsseldorf betreibt die Handelsketten MediaMarkt und Saturn sowie Onlineplattformen für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte. JD.com, mit Hauptverwaltung in Peking, ist in China vor allem für seinen Onlinehandel und seine Logistikstrukturen bekannt. In Europa ist das Unternehmen bisher nur punktuell präsent.

Die Prüfung des Kartellamts bezog sich ausschließlich auf mögliche Wettbewerbsverzerrungen. Politische oder sicherheitsrelevante Fragestellungen fallen hingegen in die Zuständigkeit anderer Behörden.

MediaMarkt: Ende 2024 wurden erste kleinere Smart-Filialen eröffnet

Angebot an Aktionäre und strategische Ziele

Bereits zuvor hatten Vorstand und Aufsichtsrat von CECONOMY die Aktionäre zur Annahme des Übernahmeangebots ermuntert (PDF-Download). Vorgesehen ist ein Kaufpreis von 4,60 Euro je Aktie. Dieser Betrag liegt nach Unternehmensangaben deutlich über dem Durchschnittskurs der vergangenen Monate. Die Annahmefrist läuft noch bis zum 10. November 2025.

Die Unternehmensführung sieht in der Zusammenarbeit mit JD.com die Möglichkeit, die geplante Omnichannel-Strategie weiter zu beschleunigen. Gemeint ist damit die Verzahnung von stationärem Handel und digitalen Vertriebskanälen. JD.com bringt dafür neben Kapital auch Erfahrung in Logistik und dem internationalen Geschäft ein.

Um die Angemessenheit des Angebots zu bewerten, wurden externe Gutachten eingeholt. Diese bestätigen die Einschätzung, dass der gebotene Preis für die Aktionäre attraktiv ist. Langfristig soll die Integration in die globale Infrastruktur von JD.com die Wettbewerbsfähigkeit der Marken MediaMarkt und Saturn in Europa stärken. Dies wäre nach dem Rückzug von Gravis und Conrad aus dem deutschen Einzelhandel zwar wünschenswert, ist aber nicht garantiert.