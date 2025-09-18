Raspberry kann vorhandene Launchpad-Setups auf Tahoe übertragen

Für Mac-Besitzer, denen Apples erweiterte Spotlight-Funktionen als Alternative zu dem mit macOS Tahoe abgeschafften App-Manager Launchpad nicht genügen, bewirbt sich mit Raspberry eine weitere Drittanbieter-App als Ersatz. Die Anwendung befindet sich noch einem recht frühen Entwicklungsstadium, kann jedoch jetzt schon mit interessanten Features werben.

Allem voran ist es mit „Raspberry“ möglich, in Launchpad erstellte App-Gruppen zu übernehmen. Allerdings setzt dies voraus, dass man die Anwendung bereits vor der Installation von macOS Tahoe installiert, um den vorhandenen Status von Apples Launchpad zu sichern. Dieser lässt sich dann nach dem Update wiederherstellen und die abhängig von der Anzahl der vorhandenen Apps zum Teil sehr zeitaufwendige Neueinrichtung entfällt.

Mit Blick auf diese Funktion müssen wir kurz auf den Preis der App zu sprechen kommen. Grundsätzlich lässt sich „Raspberry“ kostenlos laden und nutzen. Die Backup- und Restore-Funktion setzt allerdings eine zum Preis von 5 Dollar angebotene Premium-Lizenz voraus.

Effiziente Bedienung per Tastatur

Wie bei Apples Launchpad können Apps mithilfe von „Raspberry“ direkt durch Anklicken gestartet werden. Die Software bietet darüber hinaus verschiedene weitere Bedienoptionen. So lassen sich per Rechtsklick neue App-Gruppen erstellen, Programme entfernen oder hinzufügen sowie vorhandene Einträge umbenennen.

Beim ersten Start sucht „Raspberry“ nach auf dem Mac installierten Programmen. Anschließend erstellt die App eine eigene und unabhängig vom Spotlight-Index gesicherte Übersicht. Neu zum Mac hinzugefügte Anwendungen werden automatisch erkannt und ergänzt.

„Raspberry“ lässt sich zu weiten Teilen mithilfe der Tastatur bedienen, was die Möglichkeit zur schnellen und effizienten Bedienung gewährleisten soll. Wenn ihr euch für die Anwendung interessiert, solltet ihr euch unbedingt auch die auf der Webseite des Entwicklers zusammengestellten kurzen Infotexte und Videos zu den wichtigsten acht Tastaturbefehlen im Zusammenspiel mit „Raspberry“ ansehen.