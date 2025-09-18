Toniebox 2 ab sofort erhältlich: Mit Spielen, USB-C und Sonnenwecker

Mit dem Verkaufsstart der Ende August angekündigten Toniebox 2 erweitert das Düsseldorfer Unternehmen Tonies sein Angebot an kindgerechten Audioplayern. Nach der Vorbestellphase ist das neue Modell nun im Handel und bei Amazon erhältlich.

Die Box bleibt ihrem Grundprinzip treu: Figuren mit integriertem NFC-Chip werden auf die Oberfläche gestellt und geben Hörinhalte wieder. Ergänzt wird das System durch neue Funktionen wie ein Nachtlicht mit Sleep-Timer, einen Wecker mit Sonnenaufgangseffekt sowie eine verbesserte Bedienung über LED-Anzeigen und App-Steuerung. Auch das Ladeverfahren wurde modernisiert, die Toniebox 2 setzt nun auf USB-C. Bestehende Figuren der ersten Generation sind weiterhin kompatibel.

Neue Funktionen im Überblick

Sleep-Timer mit Nachtlicht für geregelte Einschlafroutinen

Sonnenaufgangswecker mit abgestimmten Melodien und Licht

Tonieplay-Spiele mit interaktiven Geschichten, Abenteuern und Quiz

App-Steuerung mit +1-Modus für Kleinkinder und Anzeige des Akkustands

USB-C-Anschluss für flexibleres Laden

Spielewelt ohne Bildschirm

Mit „Tonieplay“ hält erstmals ein eigener Spielemodus Einzug in das System. Die Box übernimmt dabei die Rolle des Erzählers und Spielleiters, während Kinder über einfache Eingaben die Handlung mitbestimmen. Die Anweisungen erfolgen ausschließlich über Audio, sodass kein Bildschirm benötigt wird.

Die Spiele sind nach Altersgruppen gestaffelt und sollen unterschiedliche Fähigkeiten fördern. Für Kinder ab drei Jahren gibt es kurze Abenteuer mit bekannten Charakteren wie Winnie Puuh, PAW Patrol oder Gabby’s Dollhouse. Hier werden kleine Suchaufgaben und Schatzjagden angeboten, die jeweils rund zehn Minuten dauern und mehrfach wiederholt werden können.

Für ältere Kinder ab fünf Jahren stehen Quizformate bereit, etwa mit Fragen rund um Disney-Filme. Noch komplexere interaktive Geschichten richten sich an Kinder ab sieben Jahren. So können sie in der „Zeitreise Akademie“ verschiedene Epochen erleben oder im Spiel „Detektiv Duos“ eine Kriminalgeschichte lösen. Jede Partie bietet zahlreiche Entscheidungen, unterschiedliche Wendungen und alternative Enden.

Preis und Verfügbarkeit

Die Toniebox 2 ist ab sofort erhältlich. Bundles mit zusätzlichen Figuren gibt es ab ca. 130 Euro. Im Paket mit Tonieplay kostet sie 139,99 Euro. Das Unternehmen will die Auswahl an Spielen schrittweise erweitern und sowohl Eigenentwicklungen als auch Inhalte mit bekannten Lizenzen anbieten. Eltern können über die begleitende App Routinen wie Schlaf- oder Weckzeiten festlegen und die Nutzung individuell anpassen.