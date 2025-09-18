ifun.de — Apple News seit 2001. 44 600 Artikel

In Rot, Grau, Rosa und Blau

Toniebox 2 ab sofort erhältlich: Mit Spielen, USB-C und Sonnenwecker
Artikel auf Mastodon teilen.
3 Kommentare 3

Mit dem Verkaufsstart der Ende August angekündigten Toniebox 2 erweitert das Düsseldorfer Unternehmen Tonies sein Angebot an kindgerechten Audioplayern. Nach der Vorbestellphase ist das neue Modell nun im Handel und bei Amazon erhältlich.

Toniebox 2

Die Box bleibt ihrem Grundprinzip treu: Figuren mit integriertem NFC-Chip werden auf die Oberfläche gestellt und geben Hörinhalte wieder. Ergänzt wird das System durch neue Funktionen wie ein Nachtlicht mit Sleep-Timer, einen Wecker mit Sonnenaufgangseffekt sowie eine verbesserte Bedienung über LED-Anzeigen und App-Steuerung. Auch das Ladeverfahren wurde modernisiert, die Toniebox 2 setzt nun auf USB-C. Bestehende Figuren der ersten Generation sind weiterhin kompatibel.

Neue Funktionen im Überblick

  • Sleep-Timer mit Nachtlicht für geregelte Einschlafroutinen
  • Sonnenaufgangswecker mit abgestimmten Melodien und Licht
  • Tonieplay-Spiele mit interaktiven Geschichten, Abenteuern und Quiz
  • App-Steuerung mit +1-Modus für Kleinkinder und Anzeige des Akkustands
  • USB-C-Anschluss für flexibleres Laden

Spielewelt ohne Bildschirm

Mit „Tonieplay“ hält erstmals ein eigener Spielemodus Einzug in das System. Die Box übernimmt dabei die Rolle des Erzählers und Spielleiters, während Kinder über einfache Eingaben die Handlung mitbestimmen. Die Anweisungen erfolgen ausschließlich über Audio, sodass kein Bildschirm benötigt wird.

Tonies Wednesday 235 Uc ARGB 2500

Die Spiele sind nach Altersgruppen gestaffelt und sollen unterschiedliche Fähigkeiten fördern. Für Kinder ab drei Jahren gibt es kurze Abenteuer mit bekannten Charakteren wie Winnie Puuh, PAW Patrol oder Gabby’s Dollhouse. Hier werden kleine Suchaufgaben und Schatzjagden angeboten, die jeweils rund zehn Minuten dauern und mehrfach wiederholt werden können.

Toniebox 2 Specs

Für ältere Kinder ab fünf Jahren stehen Quizformate bereit, etwa mit Fragen rund um Disney-Filme. Noch komplexere interaktive Geschichten richten sich an Kinder ab sieben Jahren. So können sie in der „Zeitreise Akademie“ verschiedene Epochen erleben oder im Spiel „Detektiv Duos“ eine Kriminalgeschichte lösen. Jede Partie bietet zahlreiche Entscheidungen, unterschiedliche Wendungen und alternative Enden.

Preis und Verfügbarkeit

Die Toniebox 2 ist ab sofort erhältlich. Bundles mit zusätzlichen Figuren gibt es ab ca. 130 Euro. Im Paket mit Tonieplay kostet sie 139,99 Euro. Das Unternehmen will die Auswahl an Spielen schrittweise erweitern und sowohl Eigenentwicklungen als auch Inhalte mit bekannten Lizenzen anbieten. Eltern können über die begleitende App Routinen wie Schlaf- oder Weckzeiten festlegen und die Nutzung individuell anpassen.

Produkthinweis
tonies Toniebox 2 Bundle Incl. 2 Benjamin Blümchen, Rot, Audioplayer für Hörbücher, Lieder, Einschlafen und... 129,99 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
18. Sep. 2025 um 10:26 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 44.600 weitere hätten wir noch.
    3 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Nett, aber eine Repeat Funktion über einem Schlummerton gibt’s wohl weiterhin nicht oder? Ich überlege es.
    Ist ja auch so aufwendig, so eine Funktion :-D

  • Schöne neue Version.
    Es scheint Tonie will hier TipToi Konkurrenz machen. Aber unsere 1. Gen ist auch nach Jahren immer noch top in Schuss, daher wird die 2. Gen erstmal nicht gekauft aber vielleicht irgendwann mal.

  • Thomas L Gutberlet

    Hab erst kürzlich die „alte“ Toniebox für 50€ bei Aldi gekauft :) war n schnapp

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 44600 Artikel in den vergangenen 8731 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2025 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven