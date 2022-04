Nur eine bleibt: Conrad Electronic schließt nahezu alle Filial-Standorte

Schlechte Nachrichten für Bastler, Lötkolben-Fans, und Raspberry-Pi-Interessierte die sich mit Schaltern, Leiterplatten und Elektronik-Zubehör gerne in den gut sortierten Filialen des Elektronik-Händlers Conrad ausgestattet haben. Dieser hat jetzt angekündigt so gut wie alle Filialstandorte schließen zu wollen – lediglich die Filiale in Wernberg-Köblitz soll im aktuellen Format erhalten bleiben.

