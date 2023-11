Freie Zeichen-App Krita für Mac: KI-Plugin generiert Bilder

Die quelloffen entwickelte Zeichen-Applikation Krita ist grundsätzlich kostenfrei erhältlich, lässt sich seit Ende Oktober jedoch auch aus dem Mac App Store laden. Hier wird ein Verkaufspreis von 15 Euro veranschlagt, der als mehr oder weniger direkte Spende an die verantwortlichen Entwickler zu werten ist.

Die 300 Megabyte große Krita-Anwendung richtet sich in erster Linie an Illustratoren, Comic-Zeichner und digitale Künstler. Diese können in Krita aus einer Vielzahl von Texturen und Pinsel-Stilen wählen, um Skizzen, Zeichnungen oder Konzeptstudien in das vorhandene Zeichentablet zu pinseln.

„Generative AI for Krita“

Mit dem KI-Plugin Generative AI for Krita steht seit kurzem eine KI-Erweiterung zur Verfügung, die Krita um den beliebten Bildgenerator Stable Diffusion ergänzt. Die Erweiterung lässt sich unter Windows, Linux und macOS nutzen, trägt auf dem Mac jedoch noch den Zusatz „experimentell“ und benötigt satte 10 GB Speicherplatz.

Sind diese vorhanden, kann Krita um den gänzlich kostenfreien, lokal ausführbaren Bildgenerator Stable Diffusion erweitert werden, der über zahlreiche Features zum Erweitern bereits angefangener Zeichnungen verfügt.

ControlNet, In- und Outpaint

Neben der Möglichkeit, die KI für In- und Outpaint einzusetzen, also für das intelligente Ersetzen von Bildbereichen beziehungsweise zum Vergrößern der aktuellen Leinwand zu nutzen, lassen sich Inhalte auch auf Basis eigener Skizzen generieren, Bildformate hochskalieren und Objekte ersetzen.

Die kostenfreie Grafik-Applikation kann damit um eine einfache Variante der Photoshop-Funktion „Generative Füllung“ ausgebaut werden. Ob die KI kreativen Zeichnern dann allerdings im Alltagseinsatz zur Hand gehen kann, wird sich zeigen müssen. Meist liefern die Bildgeneratoren zwar verblüffend gute Ergebnisse, liegen jedoch häufig genau eine Handbreit neben den Inhalten, auf die man eigentlich gehofft hat.