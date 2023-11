Amazons Football-Wette: Vor dem Stream, statt im Einzelhandel

Der Online-Händler Amazon wird in den Vereinigten Staaten morgen das erste Football-Spiel der amerikanischen Profiliga NFL übertragen, das auf einen Black Friday fällt. Den ersten Freitag nach Thanksgiving, den sich amerikanische Verbraucher üblicherweise für ausgedehnte Shopping-Nachmittage im Einzelhandel reservieren.

Doch statt im Einzelhandel will Amazon die amerikanischen Verbraucher vor dem eigenen Stream sehen. Die Begegnung zwischen den Dolphins und den Jets ist ausschließlich und exklusiv über Prime Video verfügbar. Um die größtmögliche Reichweite zu erreichen, wird die Begegnung jedoch auch amerikanischen Nutzern ohne laufende Prime-Mitgliedschaft offen stehen.

Ist ein Internet-Anschluss und ein amerikanisches Amazon-Konto vorhanden, kann dem Top-Event der mit Abstand beliebtesten US-Sportart ganz unverbindlich und vollständig kostenlos beigewohnt werden. Und die Nachfrage hier ist riesig: Im vergangenen Jahr etwa wurden die weihnachtlichen Top-Spiele der Basketball-Profiliga NBA nur von 4,2 Millionen Zuschauern verfolgt, die Football-Spiele der NFL brachten es hingegen auf durchschnittlich 23 Millionen Zuschauer.

Pilotversuch für neue Werbeformate

Die Zahlen sind wichtig, denn für Amazon ist die Sport-Veranstaltung ein riesiges Werbeevent mit neuen, personalisierten Werbemöglichkeiten, die interessierten Marken während der Veranstaltung angeboten werden.

Zum einen verkauft Amazon reguläre Werbespots, verlangt für 30 Sekunden am morgigen Black Friday mit 882.000 Dollar, aber doppelt so viel wie während der regulären Football-Übertragungen am Donnerstag.

Zum anderen wird Amazon sogenannte „audience-based creatives“ anbieten. Werbemöglichkeiten, die es Marken wie Bose und Hasbro gestatten, ausgewählten Amazon-Nutzern unterschiedliche Werbespots vorzusetzen.

Spots auf Basis des Suchverlaufs

Nach Angaben des Fachmagazins Ad Age soll Bose drei unterschiedliche Spots vorbereitet haben, die nicht nur danach unterscheiden, ob der jeweilige Zuschauer bereits Prime-Mitglied ist oder nicht, sondern auch die Suchhistorie des jeweiligen Amazon-Kontos berücksichtigen.

Und damit nicht genug: Die so ausgespielten, stark personalisierten Anzeigen werden „shoppable“ sein, also eine direkte Kauf-Interaktion ermöglichen.

Amazon hat bereits angekündigt, auch deutschen Prime-Video-Nutzern ab dem kommenden Jahr zusätzliche Werbeunterbrechungen zu präsentieren. Sollte das morgige NFL-Event, für das der Online-Händler 100 Millionen Dollar gezahlt haben soll, mit lukrativen Werbe- und Produktumsätzen einhergehen, dann dürfte auch in Deutschland mit vergleichbaren Großevents zu rechnen sein.