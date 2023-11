Apple und ifun.de geben „Tipps für Mac-Neulinge“

Apple hat im hauseigenen Support-Portal eine Handvoll Empfehlungen für Mac-Einsteiger zusammengestellt, die wir an dieser Stelle direkt an euch weitergeben möchten.

Die so genannten Tipps für Mac-Neulinge werfen einen großen Fokus auf die Tastatur-Kurzbefehle des Mac, die langjährige Nutzer bereits automatisch abfeuern, von Neueinsteigern jedoch noch verinnerlicht werden müssen.

Tastatur-Kurzbefehle

Unsere persönlichen Empfehlungen sind hier Command+H zum vorübergehenden Verstecken der gerade aktiven Applikation und Command+Shift+5 zum Aufrufen der Bildschirmfoto-Funktionsleiste. Auch Command+E zum Auswerfen von CDs, gemounteten Verzeichnissen und DMG-Dateien kommt immer wieder praktisch zum Einsatz. Was man ebenfalls wissen sollte: Mit Command+↓ (Pfeil nach unten) lassen sich im Finder markierte Dateien öffnen und ausgewählte Applikationen ausführen.

Neben wichtigen Tastaturkurzbefehlen erinnert Apple an die Dateivorschau-Funktion Quick Look, die sich in der Regel mit einem Druck auf die Leertaste aktivieren lässt und erklärt, dass sich die auf regulären Tastaturen fehlende Entfernen-Taste durch die Kombination von Backspace und der FN-Taste ersetzen lässt.

Vorwärtslöschen

Wir nutzen zum Vorwärtslöschen die rechte Alt-Taste und haben dafür eine System-Modifikation mit Bordmitteln vorgenommen. Solltet ihr eure rechte Alt-Taste als Entfern-Taste zweckentfremden wollen, dann folgt einfach den hier von uns dokumentierten Schritten:

Klicken und verstecken

Ebenfalls merken solltet ihr euch Folgendes:

Wird ein Programmfenster bei gleichzeitig gedrückter Alt- und Command-Taste mit dem Mauszeiger angeklickt, blendet macOS alle anderen Anwendungen aus.

Wollt ihr nur die gerade genutzte Anwendung beim Wechsel zur nächsten App ausblenden, dann klickt die nächste App einfach mit gedrückter Alt-Taste an. Die zuvor genutzte App wird nunversteckt.

Ansonsten jedoch können wir euch einen kurzen Abstecher in den erst am 17. November veröffentlichten Hilfe-Eintrag und das Folgen der dort hinterlegten Links durchaus ans Herz legen. Man vergisst die praktischen Handgriffe ja doch immer recht schnell.