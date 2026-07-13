Freeware RoundDrop: Eigenbau verkleinert und optimiert Bilder

Mit dem Wegfall von Rosetta in macOS 27 geraten viele ältere Intel-Anwendungen unter Druck. Wir hatten deshalb zuletzt damit begonnen, einzelne Werkzeuge zu ersetzen, die mit macOS 27 wohl ihren Geist aufgeben werden, weil speziell für Apple-Prozessoren optimierte Versionen noch fehlen.

Links: ThumbsUp | Rechts: RoundDrop

Am Wochenende haben wir uns mit ThumbsUp auseinandergesetzt. Eine App die wir 2019 auf ifun.de vorgestellt haben und seitdem so gut wie täglich nutzen. Das Werkzeug richtet sich ursprünglich an Webmaster und erstellt per Drag and Drop verkleinerte Versionen von Bildern. Dabei lassen sich unter anderem Zielgröße, Bildqualität und Dateiformat festlegen.

Die Anwendung kam bei uns regelmäßig zum Einsatz, um mehrere Megabyte große Pressefotos mit wenigen Handgriffen für die Veröffentlichung im Web vorzubereiten. Im Laufe der Zeit sind jedoch ein paar Wünsche hinzugekommen. So wollten wir Dateinamen automatisch bereinigen und Leerzeichen sowie Sonderzeichen konsequent ersetzen. Außerdem benötigten wir immer wieder Bilder mit den für Apple typischen abgerundeten Ecken und transparentem Hintergrund, etwa für Artikelgrafiken oder App-Abbildungen. Genau diese Funktionen fehlten uns bislang, weshalb schließlich RoundDrop entstanden ist.

Die kleine Anwendung übernimmt genau die Aufgaben, die wir im Redaktionsalltag regelmäßig benötigen und lässt sich mit wenigen Handgriffen an individuelle Anforderungen anpassen.

Dass wir inzwischen häufiger eigene Werkzeuge entwickeln (lassen), statt lange nach passenden Anwendungen zu suchen, hatten wir bereits anhand mehrerer selbst programmierter Mac-Helfer beschrieben. RoundDrop ergänzt diese Sammlung um ein weiteres Werkzeug.

Bilder automatisch verkleinern und optimieren

RoundDrop funktioniert als klassisches Droplet. Bilder werden einfach auf das Programmsymbol gezogen und anschließend automatisch verkleinert, komprimiert und im gleichen Ordner gespeichert. Optional rundet die Anwendung die Bildecken nach Apples sogenannter Continuous-Corner-Geometrie ab und erzeugt transparente WebP- oder PNG-Dateien. Ohne diese Funktion werden die Bilder standardmäßig als JPEG mit reduzierter Dateigröße gespeichert.

Die Anwendung begrenzt auf Wunsch die längere Bildkante, ohne kleinere Bilder hochzurechnen. Zusätzlich lassen sich Dateinamen vereinheitlichen, Sonderzeichen entfernen und Metadaten aus JPEG-Dateien löschen. Für iPhone-Fotos berücksichtigt die App automatisch die gespeicherte Ausrichtung.

Während der Verarbeitung kann ein Fenster mit Fortschrittsanzeige und Ergebnisliste geöffnet werden. Nach Abschluss legt RoundDrop die neue Datei direkt neben dem Original ab und informiert per macOS-Mitteilung über den erfolgreichen Export.

Das kann RoundDrop

Bilder verkleinern: Fotos per Drag and Drop ablegen und automatisch auf eine maximale Kantenlänge skalieren sowie komprimieren, um die Dateigröße zu reduzieren.

Fotos per Drag and Drop ablegen und automatisch auf eine maximale Kantenlänge skalieren sowie komprimieren, um die Dateigröße zu reduzieren. Ausgabeformat wählen: Bilder lassen sich standardmäßig als JPEG speichern oder wahlweise im ursprünglichen Dateiformat ausgeben. In beiden Fällen werden die Dateien in der Größe optimiert und neben dem Original abgelegt.

Bilder lassen sich standardmäßig als JPEG speichern oder wahlweise im ursprünglichen Dateiformat ausgeben. In beiden Fällen werden die Dateien in der Größe optimiert und neben dem Original abgelegt. Abgerundete Ecken: Optional versieht RoundDrop Bilder mit transparentem Hintergrund und frei einstellbaren, Apple-typischen abgerundeten Ecken.

Zusätzliche Werkzeuge für kleinere Dateien

Zusätzliche Kommandozeilen-Helfer wie webp, pngquant, oxipng oder jpegoptim sind optional. Sind sie installiert, erzeugt die Anwendung kleinere Dateien oder nutzt das platzsparende WebP-Format. Fehlen diese Werkzeuge, arbeitet RoundDrop trotzdem weiter und greift automatisch auf die in macOS vorhandenen Möglichkeiten zurück.

Die App kann sowohl über ihre grafische Oberfläche als auch direkt über das Terminal verwendet werden. Dadurch lässt sie sich auch in automatisierte Arbeitsabläufe einbinden. Wer lediglich einzelne Bilder für Webseiten, Dokumente oder Messenger vorbereiten möchte, kann dagegen einfach Dateien auf das Dock-Symbol ziehen und den Rest der Anwendung überlassen.

Wie viele der kleinen Werkzeuge, die wir in den vergangenen Monaten entwickelt haben, war auch RoundDrop zunächst nur für unseren eigenen Schreibtisch gedacht. Da die Anwendung jedoch vielleicht auch für den einen oder anderen Mitleser nützlich sein kann, stellen wir sie samt Quellcode kostenlos zum Download bereit. Vielleicht erspart sie auch euch den einen oder anderen Arbeitsschritt beim Aufbereiten von Bildern.