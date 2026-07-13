Fiido T3 Max vorgestellt: Longtail erhält Mittelmotor und Zweitakku

Fiido erweitert sein Longtail-Angebot um ein neues Spitzenmodell. Nachdem wir das Fiido T2 in den vergangenen Monaten zunächst vorgestellt und anschließend mehrere Wochen im Alltag getestet hatten, folgt nun mit dem Fiido T3 Max eine deutlich umfangreicher ausgestattete Variante.

Während das T2 vor allem mit seinem Preis überzeugen sollte, richtet sich das neue Modell an Nutzer, die häufiger größere Lasten bewegen oder längere Strecken zurücklegen.

Statt eines Heckmotors setzt das T3 Max auf einen Mittelmotor mit bis zu 100 Nm Drehmoment. Das verspricht vor allem bei Steigungen sowie beim Anfahren mit Kindern oder schwerem Gepäck eine gleichmäßigere Kraftübertragung. Die maximale Zuladung gibt Fiido weiterhin mit 200 Kilogramm an. Der verlängerte Gepäckträger bietet Platz für zwei Kinder oder entsprechendes Transportgut.

Mit einem Einstiegspreis von 2.299 Euro kostet das neue Modell allerdings fast doppelt so viel wie das bisherige T2.

Zusatzakku gleichzeitig mobile Powerstation

Eine der auffälligsten Neuerungen betrifft das Akkusystem. Bereits mit einem Akku soll das T3 Max Reichweiten von bis zu 136 Kilometern ermöglichen. Optional bietet Fiido eine Dual-Akku-Version mit einer Gesamtkapazität von bis zu 1.620 Wh an. Unter günstigen Bedingungen nennt der Hersteller Reichweiten von bis zu 200 Kilometern.

Der Zusatzakku erfüllt dabei noch eine zweite Aufgabe. Er lässt sich entnehmen und kann über einen integrierten Ausgang elektrische Geräte mit bis zu 800 Watt versorgen. Damit könnten unterwegs beispielsweise Kühlboxen, Beleuchtung oder kleinere Küchengeräte betrieben werden.

Zur Ausstattung gehören außerdem hydraulische Vierkolbenbremsen, eine 70 Millimeter Federgabel, ein stabiler Zweibeinständer sowie ein Rahmen mit tiefem Einstieg. Das Fahrrad lässt sich per NFC entsperren und verfügt zusätzlich über ein integriertes Bügelschloss.

Auch die bekannte Fiido-App bleibt Bestandteil des Konzepts. Wie bereits beim T2 kann sie Fahrdaten anzeigen, das Fahrrad per Bluetooth koppeln und als digitaler Schlüssel dienen. Bereits bei unserer ersten Vorstellung des Herstellers war uns zudem positiv aufgefallen, dass Fiido Ersatzteile und Zubehör transparent anbietet und damit einen Bereich adressiert, bei dem viele Budget-Hersteller bislang Schwächen zeigen.

Das T3 Max kann ab sofort vorbestellt werden. Laut Hersteller soll der Versand der ersten Modelle in Europa in acht bis zehn Wochen beginnen.