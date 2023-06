Freeware OnlySwitch: Jetzt mit individuellen Aktionen

Ein denkbarer Einsatzzweck wäre etwa der manuelle Start von TimeMachine-Backups. Hier gibt es bekanntlich einen Terminal-Befehl , der deren Erstellung mit höchster Priorität initiiert. Nutzer, die diesen in der Vergangenheit regelmäßig eingesetzt haben, können sich in OnlySwitch nun einen passenden Schalter anlegen, der genau diese Befehl ausführt, ohne dass dieser einen Besuch des Terminals voraussetzen würde.

Zuletzt erweiterte OnlySwitch seinen Funktionsumfang noch um spezielle Zusatzfunktionen wie etwa die Möglichkeit ausgesuchte Menüleisten-Symbole anderer Applikationen zu verstecken und so für etwas mehr Übersicht in der Mac-Menüleiste zu sorgen. Jetzt experimentiert die App erstmals mit der Integration individueller Schnell-Aktionen.

Die gänzlich kostenfreie Mac-Anwendung OnlySwitch verfolgt das Ziel, eine Auswahl der meistgenutzten Aktionen, die im Rechner-Alltag immer wieder vorgenommen werden, direkt in der Mac-Menüleiste abzulegen, um diese so jederzeit zum schnellen Zugriff anbieten zu können.

Insert

You are going to send email to