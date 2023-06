EcoFlow: „Sommerschlussverkauf“ startet auch für Neuheiten

Zu Beginn der 25. Kalenderwoche hat der Anbieter heute den Start seines so genannten „Sommerschlussverkaufs“ kommuniziert. Was erst mal nach dem Abverkauf von Restware klingt, will nach genauerer Betrachtung eher als eine befristete Sonderpreis-Aktion beschrieben werden, in deren Verlauf EcoFlow mehrere Hardware-Bundles mit einer Ersparnis von bis zu 500 Euro anbietet.

Der durch seine Powerstations bekannt gewordene Hardware-Anbieter, EcoFlow hat in diesem Monat nicht nur seine Europazentrale in Deutschland eröffnet, sondern den Markt hierzulande auch mit zahlreichen neuen Produkten wie der Eiswürfel-Kühlbox EcoFlow Glacier, der Solarspeicher-Lösung EcoFlow PowerStream, einem Mähroboter ohne Begrenzungsdraht und mehreren neuen Energiespeichern betreten.

Insert

You are going to send email to