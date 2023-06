Deutsche Bahn: Verstärkter KI-Einsatz gegen Verspätungen geplant

Die Deutsche Bahn hat angekündigt sich bei der Disposition ihrer Züge fortan verstärkt auf die Unterstützung künstlich intelligenter Algorithmen verlassen zu wollen. Das Plus an Künstlicher Intelligenz soll für pünktlichere Zugverbindungen sorgen, indem der Tagesverkehr effizienter als bislang möglich gesteuert werden soll.

S-Bahnen als Testgebiet

Allerdings soll die neue KI-Offensive nicht gleich alle innerdeutschen Bahnstrecken betreffen, sondern ist vorerst auf die S-Bahnen in den Metropol-Regionen beschränkt. Aktiv zum Einsatz kommt die neue KI-Steuerung bereits in Süddeutschland. Sowohl in München als auch in Stuttgart und im Gebiet des Rhein-Main-Verbunds ist das neue System bereits im Einsatz.

Darüber hat die Deutsche Bahn am Wochenende informiert und nutzt Zahlen aus den drei aktiven Pilot-Regionenn um die geplante Ausweitung der KI-Offerte zu begründen. So hätten die neuen Werkzeuge im Laufe des vergangenen Jahres bereits dabei geholfen fast 60.000 Verspätungsminuten zu reduzieren – dies entspricht knapp 42 Verspätungstagen.

Als nächstes soll die KI-Steuerung nun in Berlin eingeführt werden und soll dort das Zeug dazu haben, die Anzahl der vermiedenen Verspätungsminuten auf satte 90.000 zu erhöhen. Im Jahr 2024 werden die KI-Tools für die S-Bahn in Hamburg freigeschaltet, so dass die fünf wichtigsten S-Bahnen Ende des kommenden Jahres nicht mehr ausschließlich im regulären Steuerbetrieb fahren sondern zusätzlich über aktive KI-Interventionen optimiert werden.

Berlin 2023, Hamburg 2024

Nebenbei wird auf der Route zwischen Elmshorn und Sylt der Einsatz „außerhalb eines geschlossenen S-Bahn-Systems“ getestet. Hier müssen die KI-Systeme dann deutlich mehr Parameter überblicken und nicht nur die anderen S-Bahn-Linien sondern auch Güterzüge und den restlichen Fernverkehr im Blick behalten. Die Bahn erklärt: