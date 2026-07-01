Kindle-Update erweitert Notizfunktionen und PageFlip-Ansicht

Amazon verteilt mit Version 5.19.5 ein weiteres Softwareupdate für seine Kindle-Geräte. Die neue Firmware ergänzt vor allem die Schreibfunktionen des Kindle Scribe und bringt zusätzlich eine kleinere Verbesserung für alle aktuellen Kindle-Modelle. Wie gewohnt erfolgt die Verteilung schrittweise.

Im Mittelpunkt stehen diesmal Haftnotizen auf dem Kindle Scribe. Diese konnten bislang zwar erstellt, anschließend jedoch nicht mehr frei auf der Seite verschoben werden. Mit Version 5.19.5 genügt nun ein längerer Fingerdruck auf das Notizsymbol, um dessen Position zu verändern. Alternativ steht die Funktion auch über das Drei Punkte Menü innerhalb der Notiz zur Verfügung. Dadurch lassen sich Anmerkungen nachträglich besser an den passenden Stellen eines Dokuments oder Buches platzieren.

Amazon baut die Notizfunktionen des Kindle Scribe damit weiter aus. Bereits in den vergangenen Monaten kamen unter anderem KI gestützte Zusammenfassungen, Handschrifterkennung, die Bearbeitung von PDF-Dokumenten, intelligente Formen sowie handschriftliche Notizen auf Bildern hinzu. Der Fokus liegt weiterhin darauf, den E-Reader stärker als digitales Notizbuch und Werkzeug für die Dokumentbearbeitung einzusetzen.

Strukturierte Umrisse und neue Lesezeichen

Ebenfalls neu für den Kindle Scribe sind strukturierte Umrisse. Wer mit dem Eingabestift einen Kreis zeichnet, kann diesen automatisch in verschachtelte Anmerkungen umwandeln lassen. Die Funktion steht in eBooks mit verbessertem Schriftsatz sowie in Word-Dokumenten zur Verfügung, die an den Kindle übertragen wurden. Damit sollen sich Inhalte übersichtlicher gliedern und Notizen leichter organisieren lassen.

Auch die Leseoberfläche erhält eine kleine Erweiterung. Diese steht nicht nur auf dem Kindle Scribe, sondern auch auf den regulären Kindle-Modellen zur Verfügung. Lesezeichen lassen sich jetzt direkt in der PageFlip Ansicht setzen. Bislang war dies nur während des Lesens über die obere rechte Bildschirmecke möglich. Künftig genügt ein Tipp auf das Lesezeichensymbol innerhalb der Miniaturansicht. Das erleichtert das Markieren von Seiten, während man sich durch ein Buch bewegt.

Ergänzend nennt Amazon allgemeine Leistungsverbesserungen und Fehlerkorrekturen, ohne diese näher zu erläutern.

Wer nicht auf die automatische Verteilung warten möchte, kann die Firmware auch manuell installieren. Amazon stellt die Update-Dateien für alle unterstützten Kindle-Modelle auf seiner Support-Webseite zum Download bereit. Nach dem Kopieren der Datei per USB auf den Kindle lässt sich die Aktualisierung anschließend über das Einstellungsmenü des Geräts starten.