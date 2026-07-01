Geblitzt? Behörden haben künftig länger Zeit

Wer geblitzt wird oder eine andere Verkehrsordnungswidrigkeit begeht, kann sich künftig nicht mehr so schnell zurücklehnen. Ab dem 1. Juli 2026 verlängert sich die Verfolgungsverjährung bei entsprechenden Verstößen von bislang drei auf sechs Monate. Den Bußgeldstellen bleibt damit doppelt so viel Zeit, um Verfahren auf den Weg zu bringen und einen Bußgeldbescheid zu erlassen.

Auch fürs Falschparken kann der Bescheid zukünftig auch später noch kommen.

Die Änderung betrifft Ordnungswidrigkeiten nach dem Straßenverkehrsgesetz, also etwa Geschwindigkeitsüberschreitungen, Rotlichtverstöße, Abstandsverstöße oder auch Falschparken. Hintergrund ist die angespannte Lage vieler Bußgeldstellen. Die Behörden sollen mehr Zeit bekommen, um Verfahren trotz hoher Fallzahlen und aufwendiger Abläufe rechtssicher bearbeiten zu können. Es ist jedoch damit zu rechnen, dass sich hierdurch nur mehr aufstaut, wenn Verstöße nach drei Monaten nicht einfach ad acta gelegt werden können.

Frist läuft nicht immer einfach ab

Die sechs Monate bedeuten nicht automatisch, dass nach einem halben Jahr in jedem Fall Schluss ist. Die Verjährung kann weiterhin durch behördliche Maßnahmen unterbrochen werden. Schon ein Anhörungsbogen kann dazu führen, dass die Frist neu zu laufen beginnt. Für Betroffene wird es dadurch schwieriger, allein auf das Auslaufen der Frist zu setzen.

Bislang lautete die Faustregel oft: Kommt innerhalb von drei Monaten nach dem Verstoß nichts, ist die Sache in vielen Fällen erledigt. Diese Erwartung passt ab Juli nicht mehr. Ein Bußgeldbescheid kann künftig auch deutlich später im Briefkasten liegen, ohne deshalb automatisch unwirksam zu sein.

Einspruch bleibt nur kurz möglich

Unverändert bleibt die Frist für den Einspruch. Wer einen Bußgeldbescheid erhält, hat in der Regel zwei Wochen ab Zustellung Zeit, dagegen vorzugehen. Gerade bei drohenden Punkten oder Fahrverboten sollte der Bescheid daher nicht liegen bleiben. Formale Fehler, Messfehler oder unklare Fahrerzuordnungen können weiterhin eine Rolle spielen, müssen aber rechtzeitig geltend gemacht werden.

Für Autofahrer bedeutet die neue Regelung vor allem mehr Unsicherheit nach einem Verstoß. Der schnelle Blick in den Briefkasten nach drei Monaten reicht künftig nicht mehr. Behörden bekommen mehr Spielraum, Betroffene müssen länger mit Post rechnen.