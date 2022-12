MacCuff Studio: Halterung schraubt Mac Studio unter den Tisch

Der auf Accessoires für Mac-Anwender spezialisierte Zubehör-Anbieter Sonnet hat mit dem MacCuff Studio eine neue Befestigungslösung für den Mac Studio vorgestellt, mit dessen Hilfe sich Apples rechteckiger Desktop-Rechner vom Schreibtisch entfernen und platzsparend unter der Tischplatte anbringen lässt.

Diebstahlschutz integriert

Die Halterung soll sich dabei nicht nur für Anwender mit Ordnungsfimmel oder kleinen Schreibtischen eignen, sondern auch den Einsatz des Mac Studio in Ladengeschäften, Bildungseinrichtungen und anderen halböffentlichen Orten ermöglichen, in denen Vorkehrungen gegen Gelegenheitsdiebstähle unumgänglich sind.

So lässt sich der MacCuff Studio nicht nur mit Trox-Schrauben vor der schnellen Mitnahme schützen, sondern ist auch für die Nutzung eines Kensington-Locks vorbereitet und kann in der Halterung sogar mit einem herkömmlichen Vorhängeschloss gesichert werden.

Wand- und Tischbefestigung möglich

Dabei lässt der Montage-Käfig den vollen Zugriff auf alle Ports des Mac Studio zu und behindert auch den Luftstrom in das Geräteinnere nicht. Die Stahlkonstruktion bewirbt sich als Aufbruchssicher und lässt sich unter der Tischplatte, auf der Tischplatte, in Regalen und sogar an der Wand befestigen.

Sonnet verlangt für den in nur einer Variation erhältlichen Montage-Käfig 79,45 Euro, bietet aktuell aber ausschließlich die Lieferung nach Kanada und in die Vereinigten Staaten an. Wann genau der MacCuff Studio auch in Deutschland verfügbar sein wird, kommuniziert der Hersteller zur Stunde noch nicht.

Bereits im September hatte Sonnet eine Rack-Lösung für den Mac Studio vorgestellt. Diese ließ sich nur wenige Wochen Später auch nach Deutschland bestellen. Der Preis für das RackMount Studio fiel mit 685 Euro damals allerdings auch sehr ordentlich aus.