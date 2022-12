WLAN-Probleme am Mac: Direktverbindungen deaktivieren soll helfen

Leider besitzt Apples AWDL-Funktion keinen eigenen Ausschalter in den Systemeinstellungen des Macs. Diesen stellen die Meter-Entwickler nun auf ihrer Webseite in Form eines Terminal-Skriptes für fortgeschrittene Anwender zur Verfügung.

So soll der in regelmäßigen Abständen durchgeführte Umgebungs-Scan der AWDL-Funktion für das kurzfristige Einbrechen der WLAN-Performance verantwortlich sein.

Von der geteilten iCloud-Zwischenablage, über Handoff bis hin zur Kamera-Übergabe und der gleichzeitigen Nutzung von Maus und Tastatur an iPad und Mac – Apple nutzt AWDL dafür das Zusammenspiel zwischen unterschiedlichen Endgeräten so reibungslos wie möglich zu machen.

