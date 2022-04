Freeware: Bildbetrachter Gapplin in Version 2.0 verfügbar

Die Freeware-Applikation Gapplin wird seit dem Wochenende in Version 2.0 zum Download angeboten und lässt sich auch weiterhin komplett kostenlos aus Apples Software-Kaufhaus laden. Gapplin ist ein Bildbetrachter der sich auf die Anzeige von sogenannten SVG-Dateien spezialisiert hat.

SVG steht für Scalable Vector Graphics (zu Deutsch: skalierbare Vektorgrafiken) und bezeichnet Bild-Dateien, denen die textbasierte Beschreibung von Kurven, Linien, Radien und Farben zugrunde liegt. Eben jene SVG-Grafiken lassen sich in Gapplin direkt anzeigen, skalieren und in die Bildformate PNG, PDF und TIFF exportieren.

Aus Gapplin heraus lässt sich zudem die Textbeschreibung der SVG-Datei anzeigen als auch ein Editor festlegen, in dem die Grafiken bei Bedarf standardmäßig geöffnet und bearbeitet werden können. Zudem in Gapplin in der Lage Grafiken mit dominierendem Weißanteil zu erkennen und kann diese auf Wunsch im Dunkelmodus öffnen.

Neu in der jetzt verfügbaren Version 2.0 ist die Optimierung der Anwendung für macOS 11 Big Sur und macOS 12 Monterey sowie die native Anpassung für Macs mit Apple-Prozessoren. Gapplin besitzt ein neues App-Icon und lässt das Kopieren von geöffneten SVG-Dateien zu. Die Vorschaufunktion Quick Look kann Dank Gapplin nun auch animierte SVG-Dateien anzeigen. Bearbeitet man die geöffnet SVG-Grafik in einem externen Editor ist Gapplin zudem in der Lage die vorgenommenen Änderungen in Echtzeit anzuzeigen.

Für den SVG-Werkzeugkasten

Der Freeware-Download ist weniger als 5 Megabyte groß und ergänzt euren Werkzeugkasten an frei erhältlichen SVG-Werkzeugen, in dem sich hoffentlich schon der umfangreiche Editor Inkscape und der einfache Farbänderungs-Helfer SVG Splash befinden. Beide Anwendungen haben wir auf ifun.de bereits vorgestellt und können diese nach wie vor empfehlen.