iPadOS 16: Neues Multitasking-System im Gespräch

Die vertikal angeordnete Übersicht zum Split-View-Einsatz verfügbarer Applikationen wurde mit iOS 11 um das iPad-Dock und die Möglichkeit ergänzt, Anwendungen aus dem Dock heraus per Drag-and-Drop in die Split View oder Slide-Over-Ansicht zu bewegen. Seit iOS 13 können einzelne Applikationen zudem mit mehreren Fenstern in der Multitasking-Ansicht vertreten sein.

Mit der Bereit- beziehungsweise Erstvorstellung des nächsten iPad-Betriebssystems, dessen Präsentation im Rahmen der WWDC-Entwicklerkonferenz am 6. Juni erwartet wird, könnte Apple das Multitasking-System von iPadOS 16 einmal mehr auf den Kopf stellen. Dies wollen erste Brancheninsider in Erfahrung gebracht haben.

