FreeVee: Die werbefinanzierten Video-Neuheiten bei Amazon

Troppo erzählt die Geschichte von Ted Conkaffey, gespielt von Thomas Jane (bekannt aus The Expanse & The Vanished). Ted ist ein ehemaliger Polizist, der fälschlicherweise beschuldigt wird, ein schreckliches Verbrechen begangen zu haben und sich deshalb in North Queensland (Australien) versteckt. Während er versucht einer Verhaftung zu entgehen, wird er, zusammen mit Amanda Pharell, Teil der Ermittlungen um einen brutalen und einer vermissten Person. Dazu kommt, dass Amanda ihre ganz eigenen, dunklen Geheimnisse hat.

