ZDF Mediathek: Die Neuzugänge im Oktober 2022

Das britische Atom-U-Boot "HMS Vigil" ist auf Patrouille und darf nicht auftauchen. Als eine Leiche an Bord gefunden wird, muss sich die ermittelnde Beamtin Amy Silva auf das Boot abseilen, um den Mordfall aufzuklären. Währenddessen stellt ihre Kollegin Kirsten Longacre an Land Nachforschungen an.

Ukrainische Filmschaffende erzählen fünf berührende Geschichten ihrer Landsleute in Deutschland. Sie handeln vom Schmerz, die Heimat zurückzulassen, vom schwierigen Ankommen in Deutschland und von der Angst um diejenigen, die geblieben sind – aber auch von hoffnungsvollen Begegnungen.

Ob spannende Ermittlungen, Geschichten aus dem Leben eines Försters oder Kulturschock im Norden: Mit den ersten acht Staffeln von "Ein Fall für Zwei", den ersten vier Staffeln von "Forsthaus Falkenau" und allen Staffel von "Zwei Münchner in Hamburg" (ab 21. Oktober 2022) kehren drei Serienklassiker in die ZDFmediathek zurück.

