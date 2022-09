Disney+ im Oktober: „Geschichten der Jedi“ und „The Walking Dead“

Darüber hinaus will Disney die folgenden Filme und Serien als zum Thema passend in den Vordergrund seiner Oktober-Promotion:

Der Oktober auf Disney+ beginnt mit einem Halloween-Special, in dessen Rahmen es vom 3. Oktober an die finalen acht Episoden der elften Staffel von „The Walking Dead“ zu sehen gibt. Zudem wird das Programm von Disney+ im Oktober um „Grimcutty“ (10. Oktober), „American Horror Stories“ – Staffel 2 (12. Oktober) und „Das Geheimnis der Mumie“ (28. Oktober) ergänzt.

Vergleichsweise früh präsentiert uns Disney+ seine Programmvorschau auf den kommenden Monat. Die vorgezogene Veröffentlichung des neuen Monatsprogramms dürfte damit in Verbindung stehen, dass sich das aktuellen Angebot des Videodienstes nur noch am heutigen 19. September buchen lässt. Statt 8,99 Euro gibt es aktuell noch einen Monat Disney+ für 1,99 Euro .

