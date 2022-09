Netflix im Oktober: „Im Westen nichts Neues“, „Old People“ und „Barbaren“

Eines der Highlights bei Netflix im Oktober ist sicherlich die Literaturverfilmung „Im Westen nichts Neues“ mit Start am 28. Oktober. Darüber hinaus hebt der Videodienst im Zusammenhang mit seinem Oktober-Programm besonders den vom 7. Oktober an verfügbaren Horrorfilm „Old People“ sowie die für den 21. Oktober angesetzte zweite Staffel der Serie „Barbaren“ hervor.

Insert

You are going to send email to