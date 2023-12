foobar2000 für Mac: Freier MP3-Player alter Schule

Die Mac-Version des kostenfreien MP3-Players foobar2000 war im Mai 2020 zum letzten Mal auf ifun.de vertreten – jetzt haben wir Entwickler eine große Aktualisierung der Anwendung zur Musikwiedergabe von lokalen Mediendateien vorgelegt.

Neben Cog und dem Pine Player gehört foobar2000 zu unseren Favoriten, wenn es um die Wiedergabe von MP3-Dateien geht, die nicht von der Apple Music App verwaltet, sondern schlicht in lokalen Verzeichnissen aufbewahrt werden.

Einfach, flink und funktional

Die Anwendung startet rasend schnell, kommt auch mit großen Verzeichnissen problemlos zurecht und bietet eine rudimentäre Benutzeroberfläche der alten Schule an, die mit brauchbarer Informationsdichte und schnell verständlicher Struktur, ohne lange Einarbeitungszeit genutzt werden kann.

Im Hauptfenster der App tauchen die Audiodateien auf, die ihr per Drag and Drop an foobar2000 übergeben könnt. In der linken Seitenleiste lassen sich Wiedergabelisten erstellen und verwalten.

Spielt auch auf Sonos

foobar2000 für Mac lässt sich dennoch umfangreich konfigurieren und ist sogar in der Lage, Sonos-Lautsprecher im gleichen Netzwerk als Ausgabeziele zu verwenden.

Wer möchte, kann der Anwendung auch ein Medienverzeichnis zuweisen, das diese im Blick behalten soll und zudem Qualität und Lautstärke der Audioausgabe beeinflussen.

foobar2000 für Mac in V2.6

foobar2000 für Mac wurde jetzt in Version 2.6 zum Download bereitgestellt und bringt zahlreiche Aktualisierungen mit, die die Macher im offiziellen Changelog der Anwendung hier zusammengestellt haben. Neu ist unter anderem eine Suchfunktion für Internet-Radiostationen, die Möglichkeit, CD-Cover aus externen Quellen zu laden, eine verbesserte Unterstützung für sogenannte Audio Unit Plugins und der ausgebaute Codec-Support.

Von Monkey Audio über Ogg, LC-AAC, TAK und WAV bis hin zu Vorbis in MP4-Dateien wurden Codecs für alle möglichen Audioformate aktualisiert und in Version 2.6 von foobar2000 integriert.

Zum Download bitte hier entlang.