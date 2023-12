Mac-Version von „Death Stranding: Director’s Cut“ auf Januar verschoben

Wir konnten ja heute früh schon darüber berichten, dass mit Resident Evil 4 ein neues, in der Premium-Kategorie „AAA“ einzusortierendes Top-Spiel für den Mac und iOS-Geräte verfügbar ist. Ein weiterer Neuzugang in dieser Klasse steht direkt im neuen Jahr an. Die japanischen Entwickler Kojima Productions haben das Erscheinen von „Death Stranding: Director’s Cut“ nun für „Anfang 2023“ angekündigt und als voraussichtliches Erscheinungsdatum den 31. Januar im App Store hinterlegt.

„Death Stranding: Director’s Cut“ hatte ja im vergangenen Sommer einen großen Auftritt auf Apples Entwicklerkonferenz WWDC. Das Spiel steht auch für Apple als wichtiger Meilenstein auf dem Weg, die dank der verbauten Apple-Prozessoren mittlerweile deutlich leistungsfähigeren Rechner auch im Gaming-Bereich weiter zu etablieren.

Ursprünglich für Anfang Dezember geplant

Bei der initialen Ankündigung war noch die Rede davon , dass das Spiel Anfang Dezember für den Mac angeboten wird. Diesen Termin haben Kojima Productions allerdings verstreichen lassen und arbeiten jetzt auf die Veröffentlichung im Januar hin.

Bei „Death Stranding: Director’s Cut“ handelt es sich um eine seit zwei Jahren für die PlayStation 5 verfügbare inhaltlich und technisch erweiterte Version des im Original bereits 2019 erschienenen Spiels „Death Stranding“. Der hinter dem Titel stehende Entwickler Hideo Kojima ist allem voran durch das Videospiel „Metal Gear“ und dessen zahlreiche Ableger bekannt. Kojima hat für seine Arbeit in diesem Bereich bereits zahlreiche Preise erhalten.

M1-Mac als Mindestvoraussetzung

„Death Stranding: Director’s Cut“ kommt als Premium-App zum Kaufpreis von 39,99 Euro auf den Mac und verzichtet gänzlich auf In-App-Käufe. Die erweiterte „Director’s Cut“-Version des ursprünglichen Titels wird mit den Worten beschrieben, dass der Protagonist Sam Bridges eine Passage zwischen den Lebenden und den Toten durchqueren und der Menschheit Hoffnung schenken muss, indem er die Überlebenden eines dezimierten Amerikas zusammenführt. Das Spiel setzt mindestens einen mit einem M1-Prozessor von Apple ausgestatteten Mac voraus.