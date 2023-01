Wie Winamp für macOS: Pine Player in Version 3 verfügbar

Wer die App nicht mit Audio-Inhalten aus der Musik-App nutzen möchte, kann dem Pine Player einfach Ordner voller MP3s zuwerfen und diese so direkt abspielen lassen. Wir empfehlen euch den Download der schlanken Mac-App an dieser Stelle ausdrücklich. Einzige Voraussetzungen: Etwa 50 Megabyte freier Platz auf der Platte und ein Mac mit macOS 10.11 oder neuer.

Der Pine Player ist eine kostenfrei erhältliche Alternative, deren Entwicklung wir bereits seit dem Jahr 2017 mitverfolgen. Vor wenigen Tagen ist der Pine Player nun in Ausgabe 3 erschienen. Die App, die sich am besten als „Winamp für macOS“ beschreiben lässt, tritt mit einem neuem Programm-Symbol und mehreren Verbesserungen unter der Haube an, die eine (erneute) Auseinandersetzung mit dem schlanken Audio-Player rechtfertigen.

