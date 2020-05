foobar2000 für Mac: Freier MP3-Player in neuer Version

Vor einigen Monaten wurde die Entwicklung des freien MP3-Players foobar2000 neu gestartet, seitdem steht das Projekt auf dieser Webseite bereit und lässt sich nun in Version 2.2. aus dem Netz laden.

Ist Ausgabe 2.2 installiert, darf experimentiert werden. Denn die neue Mac-Ausgabe der foobar2000-App – eine iOS-Ausgabe existiert bekanntlich ebenfalls – bringt nicht nur einen ordentlich aufgebohrten Player und zahlreiche DSP-Module mit, der 10MB-Download kann auch beliebige Songs an Sonos-Lautsprecher im selben Netzwerk zu streamen.

Neu in der aktuellen Version sind Dateioperationen, eine Cover-Anzeige, ein neues Eigenschaften-Dialogfeld, ein Schieberegler für die Länge des Ausgabepuffers und mehrere Einstellungen.

Wer nicht nur über Spotify, Apple und Co. streamt, sondern auch noch eigene MP3s in Ordnern vorhält, schaut sich die App einfach mal an. foobar2000 ist ein komplett kostenfreies Projekt.