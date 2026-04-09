Deutsche Post: Beschwerden erreichen neues Rekordhoch

Die Zahl der Beschwerden über Post- und Paketdienste in Deutschland ist erneut gestiegen. Nach Angaben der Bundesnetzagentur wurden im Jahr 2025 insgesamt fast 56.000 Eingaben registriert. Das entspricht einem Anstieg von rund 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bereits 2024 hatte einen Höchstwert markiert.

Damit setzt sich die Entwicklung fort, die schon in den zurückliegenden Jahren zu beobachten war.

Letzter Rekord erst 2024

Schon im vergangenen Jahr war die Zahl der Beschwerden deutlich gestiegen. Damals berichteten viele Kunden von verspäteten Zustellungen, beschädigten Sendungen oder Problemen bei der Abholung in Filialen. Auch eingeschränkte Öffnungszeiten und selten geleerte Briefkästen wurden kritisiert.

Die aktuellen Zahlen bestätigen diese Tendenz. Im Mittelpunkt stehen weiterhin verspätete Briefe und Pakete, beschädigte Verpackungen sowie Zustellungen an falsche Empfänger. Ein Großteil der Beschwerden betrifft die Deutsche Post und ihre Paketsparte DHL. Wettbewerber wie DPD, GLS und Hermes spielen eine deutlich kleinere Rolle.

Fast 10 Milliarden Briefsendungen

Gemessen an der Gesamtmenge bleibt die Beschwerdequote vergleichsweise niedrig. Im Jahr 2025 wurden rund 9,4 Milliarden Briefe und 4,5 Milliarden Pakete verschickt. Gleichzeitig gibt es mehrere Faktoren, die zu den steigenden Zahlen beitragen.

Eine wichtige Rolle spielt die Reform des Postgesetzes zu Beginn des Jahres 2025. Seitdem haben Zusteller mehr Zeit für die Briefzustellung. Während früher ein Großteil der Sendungen bereits am nächsten Werktag ankommen musste, gilt nun eine Frist von bis zu drei Werktagen. Für viele Empfänger wirkt dies wie eine Verzögerung.

Neues Postgesetz ist durch: Brieflaufzeiten werden länger

Hinzu kommen strukturelle Belastungen im Alltag. Bereits zuvor wurde von hohem Arbeitsdruck in Filialen und Zustellung berichtet. Nicht zustellbare Pakete sammeln sich in den verbleibenden Filialen, während gleichzeitig Standorte geschlossen werden. Das führt zu längeren Wegen für Kunden und mehr Aufwand für das Personal.

Für das laufende Jahr deutet sich bereits eine Fortsetzung der Entwicklung an. Im ersten Quartal 2026 gingen über 20.000 Beschwerden ein. Allerdings hat sich auch die Erfassung geändert. Ein neues Online-Tool der Bundesnetzagentur erleichtert die Abgabe von Beschwerden, was die Vergleichbarkeit mit früheren Jahren einschränkt.