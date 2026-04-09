Über LookAway haben wir bereits bei dessen Erscheinen vor zwei Jahren berichtet. Die Anwendung ist jetzt in Version 2.0 erschienen, das Update hat gleich mehrere erwähnenswerte Neuerungen im Gepäck.

Zunächst zu den Grundfunktionen von LookAway. Die Anwendung soll Mac-Nutzer dabei unterstützen, regelmäßig Bildschirmpausen einzulegen. S Standardmäßig wird man alle 20 Minuten dazu aufgefordert, den Blick für 30 Sekunden vom Bildschirm abzuwenden. Der Bildschirm wird für die festgelegte Zeit ausgegraut. Ergänzend kann die App auch zu längeren Unterbrechungen animieren oder dazu auffordern, die Körperhaltung zu überprüfen oder die Sitzposition zu wechseln.

Optional lässt sich auch die iPhone-Nutzung einbeziehen. Dadurch soll es schwieriger werden, einfach das Gerät zu wechseln, um dort weiter zu scrollen.

Der Entwickler von LookAway sagt selbst, dass er hier mit nicht wenigen anderen auf diesem Feld aktiven Apps konkurriert. Viele davon seien jedoch so konzipiert, dass die Erinnerungen oft als zu hartnäckig und störend empfunden und in der Konsequenz am Ende deaktiviert werden. Um dies zu vermeiden, ist LookAway nicht nur sehr ansprechend und unaufdringlich gestaltet, sondern versucht zudem, Unterbrechungen zum passenden Zeitpunkt zu setzen und dabei typische Situationen wie Meetings, Bildschirmaufnahmen oder laufende Videos zu berücksichtigen. Die Unterbrechungen werden dezent vorab angekündigt und es besteht jederzeit die Möglichkeit, die Pause zu verschieben oder abzuwenden.

Neue Funktionen in Version 2.0

Mit Version 2.0 verfügt LookAway auch über einen sogenannten „Screen Score“. Diese Kennzahl soll anzeigen, wie konsequent man sich im Alltag an die Vorschläge hält. Ergänzend dazu bietet ein erweitertes Statistik-Dashboard detaillierte Einblicke in das eigene Nutzungsverhalten. Dort lassen sich unter anderem Bildschirmzeiten, Sitzungsdauer, eingelegte Pausen und die Nutzung einzelner Anwendungen nachvollziehen.

Ebenfalls hinzugekommen ist eine kompakte Schnellansicht direkt über die Menüleiste. Dieses kleine Bedienfeld informiert in Echtzeit über die aktuelle Nutzungssitzung und ermöglicht schnelle Eingriffe, etwa das Starten oder Verschieben von Pausen.

LookAway ist als Dauerlizenz ab 19 Dollar erhältlich und kann eine Woche lang kostenlos getestet werden. Updates sind im ersten Jahr enthalten. Abonnenten der Software-Flatrate Setapp können die App ohne zusätzliche Kosten nutzen.