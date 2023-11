Vodafone: Neue Festnetz-Tarife starten heute

Der Düsseldorfer Netzbetreiber Vodafone hat heute mit der Vermarktung seiner neuen Festnetz-Tarife begonnen, die bereits in der vergangenen Woche vorgestellt wurden und gestattet ab sofort die Buchung der neuen Kabel-Verträge.

Beim neuen GigaZuhause Portfolio handelt es sich um Kabel-Tarife mit einer Sprach-Flatrate in alle deutschen Netze sowie einer zusätzlichen Internet-Flat mit Übertragungsgeschwindigkeit nach Wunsch.

Tritt bei Mobilfunktarifen vor allem das inklusive Volumen als preisentscheidender Faktor auf, orientieren sich die Kosten der neuen Kabel-Tarife (genau wie die identisch teuren DSL- und Glasfaser-Tarife Vodafones) an den möglichen Übertragungsgeschwindigkeiten.

Mit optionaler TV-Grundversorgung

Zudem bietet Vodafone die neuen Kabel-Tarife auch mit einer sogenannten TV-Grundversorgung an, die den Zugriff auf 97 Fernsehsender ohne zusätzliche Hardware ermöglicht. Von den knapp 100 Programmen werden allerdings nur 28 Sender auch in HD-Qualität angeboten.

Mit dem Fernsehangebot reagiert Vodafone auf eine Novelle im Mietrecht. Ab kommenden Sommer dürfen TV-Kabelanschlüsse nicht mehr in der Nebenkostenabrechnung auftauchen. Dies soll laut Vodafone Geld sparen, denn „Kabel-Internet-Kunden, die nun auch TV über ihren Hausanschluss sehen wollen, bekommen auf das TV-Anschluss-Produkt einen Rabatt von bis zu 12,99 Euro“.

Von 50 Mbit/s bis 1.000 Mbit/s

Die neuen Kabel-Tarife werden mit Geschwindigkeiten zwischen 50 Mbit/s und 1.000 Mbit/s angeboten. Die Preisspanne reicht hier von 39,99 Euro bis 64,99 Euro pro Monat.

Im Laufe der ersten neun Monate werden die neuen Kabel-Tarife nicht nur mit deutlich günstigeren Konditionen angeboten, sondern binden Kunden auch mit maximaler Geschwindigkeit an. So bietet Vodafone die Möglichkeit bis zum Ende des neunten Vertragsmonats, die am Wohnort maximal mögliche Geschwindigkeit zu nutzen, bevor der finale Tarif gewählt werden muss.

Die neuen Kabel-Tarife können ab sofort auf dieser Sonderseite gebucht und miteinander verglichen werden.