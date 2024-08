macOS Sequoia macht das Öffnen nicht notarisierter Apps kompliziert

Mit macOS Sequoia wirft Apple Mac-Entwicklern, die sich die Kosten für eine Mitgliedschaft im Apple Entwicklerprogramm sparen, neue Steine in den Weg. Der Prozess, eine nicht von Apple beglaubigte App zu öffnen, wird in der kommenden macOS-Version 15 so kompliziert, dass vermutlich kaum noch ein Endnutzer diesen Weg gehen will.

Zur Erinnerung: Grundsätzlich ist Apples „Notarisierung“ eine gute Idee. Bei Apple registrierte Entwickler können ihre Anwendungen von Apple auf Malware kontrollieren lassen und erhalten dann den Freischein, dass sich die App einfach per Doppelklick öffnen lässt. Allerdings gibt es aber auch zahlreiche Entwickler, die sich die hierfür fälligen 99 Euro im Jahr sparen wollen, weil sie kleine Software-Tools, die sich nicht selten in erster Linie zunächst für sich selbst geschrieben haben, ohne jedes finanzielle Interesse auch anderen Nutzern zur Verfügung stellen.

Bislang konnte man eine nicht von Apple beglaubigte (notarisierte) App „freischalten“, indem man sie beim ersten Mal per Rechtsklick auf das App-Symbol und über die im Kontextmenü verfügbare Option „Öffnen“ gestartet hat. Das kommende macOS Sequoia macht dies allerdings deutlich komplizierter. Wie Apple jetzt auch bestätigt hat, lässt sich eine solche App künftig nicht mehr direkt öffnen. Als Nutzer muss man stattdessen dann über den Bereich „Datenschutz & Sicherheit“ in den Systemeinstellungen des Mac gehen. Dort findet sich im unteren Bereich ein Hinweis auf die blockierte App, deren Freischaltung dann mehrere Bestätigungen und ein Administrator-Kennwort benötigt.

„Wie bei Windows Vista“

Der Apple-Blogger Jason Snell vergleicht dies, gemeinsam mit den ohnehin mit macOS Sequoia weiter hinzugekommenen Warnmeldungen und Erlaubnisanfragen, mit dem 2006 auf den Markt gekommenen und für ein vergleichbares Verhalten massiv kritisierten Windows Vista. Apple hatte sich damals noch in einem seiner „I’m a Mac“-Werbespots über dieses Verhalten lustig gemacht.