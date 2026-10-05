IINA 1.5: VLC-Alternative erhält umfassenden Umbau

Der freie Mac-Mediaplayer IINA steht in Version 1.5 bereit. Das Update bringt die bislang größte Überarbeitung der Benutzeroberfläche und erweitert zugleich die Möglichkeiten zur individuellen Anordnung des Player-Fensters. Die Entwickler haben fast ein Jahr an der neuen Version gearbeitet und dabei auch die Projektwebseite vollständig neu gestaltet.

Eine der auffälligsten Änderungen betrifft das Fensterverhalten. Bislang orientierte sich IINA grundsätzlich am Seitenverhältnis des abgespielten Videos. Mit Version 1.5 lässt sich diese Vorgabe abschalten und das Fenster frei in der Größe verändern. Eine neue Layout-Seitenleiste fasst die zugehörigen Einstellungen direkt während der Wiedergabe zusammen. Wer möchte, kann außerdem verhindern, dass Videos bis unter die Seitenleisten reichen.

Seitenleisten und Bedienelemente frei anordnen

IINA kann jetzt linke und rechte Seitenleiste gleichzeitig anzeigen. So lässt sich beispielsweise die Wiedergabeliste auf einer Seite platzieren, während auf der anderen Einstellungen oder Plugin-Inhalte sichtbar bleiben. Seitenleisten, Titelleiste und Bedienelemente können zudem dauerhaft angedockt werden. Damit sind auch klassische Player-Layouts möglich, wie man sie etwa von VLC kennt.

Die Seitenleisten lassen sich in ihrer Breite anpassen. Gleichzeitig hat das Entwicklerteam Abstände und Gestaltung an neuere macOS-Versionen angeglichen. Wer die kompaktere Darstellung früherer Ausgaben bevorzugt, kann über eine entsprechende Option wieder zu einer dichteren Oberfläche wechseln.

Auch das Einstellungsfenster wurde vollständig neu geschrieben. Die Entwickler wollen wichtige Optionen dadurch schneller zugänglich machen und weniger Funktionen hinter zusätzlichen Dialogen oder Ausklappmenüs verstecken.

Plugins jetzt direkt in IINA auffindbar

Das mit IINA 1.4 eingeführte Plugin-System wird mit der neuen Version stärker in die Anwendung eingebunden. Community-Erweiterungen lassen sich nun direkt über die Einstellungen suchen und installieren. Bislang mussten zusätzliche Plugins außerhalb der App gefunden werden.

Hinzu kommen Anpassungen für macOS 26 und macOS 27. IINA unterstützt dort Liquid Glass für Bildschirmanzeigen, Bedienelemente und Seitenleisten, wobei sich die Effekte getrennt aktivieren lassen. Weitere Fenster wie Wiedergabeverlauf, Inspektor und Protokollanzeige erhalten ebenfalls ein neues Design. Außerdem kommt Unterstützung für Live Text hinzu.

Die Oberfläche bleibt auch auf älteren Systemen angepasst. Version 1.5 soll allerdings die letzte Ausgabe sein, die macOS 11 unterstützt. Als Gründe nennt das Team den steigenden Aufwand durch neuere Xcode-Versionen und die schwieriger werdende Pflege passender Testhardware. Auf der neu gestalteten Projektseite stehen die aktuelle Version und weitere Details bereit. Für die nächste größere Ausgabe kündigen die Entwickler vor allem interne Umbauten, Verbesserungen bei der Rendering-Leistung sowie Arbeiten an HDR und Farbmanagement an.