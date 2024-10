macOS Sequoia 15.1 soll mit weniger Warnmeldungen nerven

macOS Sequoia „kümmert“ sich mehr um seine Nutzer, als dies bei vorangegangenen Betriebssystemen von Apple der Fall gewesen ist. Teilweise sieht man sich mit einer Flut von Warnmeldungen konfrontiert, die Vergleiche mit Windows Vista provoziert haben.

Windows Vista wurde 2006 von Microsoft veröffentlicht und dafür kritisiert, dass die Arbeit damit permanent von Warnmeldungen und Berechtigungsanfragen unterbrochen wurde. Ein Umstand, der Apple damals sogar dazu veranlasst hatte, das System in einem „I’m a Mac“-Werbespot auf die Schippe zu nehmen.

Apple hat sich bereits während der Beta-Phase von macOS Sequoia mit Kritik an der hohen Anzahl der Warnmeldungen konfrontiert gesehen. Anwendungen zur Bildschirmaufnahme, die hierfür zwangsläufig auf Bildschirminhalte oder das Systemaudio zugreifen, musste man beispielsweise jede Woche aufs Neue die Erlaubnis hierfür erteilen. Später hat Apple diese Zeitspanne dann auf einen Monat erweitert. Menschen, die den Mac im beruflichen Umfeld verwenden, klagen jedoch weiterhin darüber, dass ihr Workflow zu häufig durch solche Meldungen unterbrochen wird.

Der Ärger über die von manchen Nutzern erlebte Flut an Warnmeldungen hat sogar dazu geführt, dass es Anwendungen gibt, mit deren Hilfe sich diese unterdrücken lassen.

Mit macOS Sequoia 15.1 verspricht Apple hier weitere Erleichterungen. In den für Entwickler bereitgestellten Hinweisen zu der neu verfügbaren sechsten Beta-Version von macOS Sequoia 15.1 lässt sich lesen, dass Apple sein Warnsystem weiter überarbeitet hat und man als Anwender zumindest dann weniger solcher Meldungen sehen soll, wenn man die Programme regelmäßig benutzt.

Applications using our deprecated content capture technologies now have enhanced user awareness policies. Users will see fewer dialogs if they regularly use apps in which they have already acknowledged and accepted the risks.