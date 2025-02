Fenstermanager „MacsyZones“: Kostenlos, quelloffen, wie unter Windows

Mit MacsyZones steht macOS-Nutzern eine Anwendung zur Verfügung, die das Anordnen und Verwalten von Fenstern erleichtern soll. Die Software orientiert sich an der Windows-Lösung FancyZones und bietet die Möglichkeit, individuelle Layouts zu erstellen und Fenster automatisch in vordefinierte Bereiche einzupassen.

Positionen festlegen, Fenster einrasten

Mit der App lassen sich Fensterbereiche auf dem Desktop festlegen, anordnen und in der Größe skalieren. Werden anschließend Anwendungsfenster per Drag & Drop aufgenommen, können diese schnell in die zuvor definierten Positionen gebracht werden.

Nach Angaben des Entwicklers Oğuzhan Eroğlu lässt sich die quelloffene Anwendung komplett kostenfrei nutzen, wer das Projekt jedoch finanziell unterstützen möchte, kann eine kostenpflichtige Lizenz erwerben. Die „Pro“-Version ist jedoch funktional identisch mit der kostenlosen Variante.

Einrichtung und bekannte Einschränkungen

Um MacsyZones nutzen zu können, sind bestimmte Systemeinstellungen erforderlich. So müssen Anwender in den macOS-Systemeinstellungen unter „Sicherheit & Datenschutz“ der Anwendung Zugriff auf Bedienungshilfen gewähren.

Nach Angaben des Entwicklers ist die Anwendung stabil, wird jedoch laufend weiterentwickelt. Bekannte Einschränkungen betreffen unter anderem die Nutzung auf Systemen mit einer Notch, bei denen sich die Höhe der macOS-Menüleiste zwischen internen und externen Bildschirmen unterscheidet.

Zudem sollten Fensterzonen nicht von einem Bildschirm auf einen anderen verschoben werden, da dies zu unvorhersehbarem Verhalten führen könne. Zukünftige Versionen der Software sollen solche Probleme vermeiden.

Umfangreiche Konfigurationsoptionen

MacsyZones bietet eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten, um die Fensterverwaltung an individuelle Bedürfnisse anzupassen. Nutzer können verschiedene Layouts erstellen und speichern sowie über eine Schnellzugriffsoption zwischen ihnen wechseln. Eine Modifier-Taste kann festgelegt werden, um das Positionieren der Fenster zu erleichtern. Zusätzlich kann die Verzögerung für langes Drücken einer Taste angepasst werden.

Weitere Optionen umfassen das Aktivieren der Einrastfunktion, wodurch Fenster mit einem Rechtsklick in definierte Bereiche gezogen werden können. Eine zusätzliche Tastenkombination erlaubt es, Fenster noch schneller zu verschieben. Erweiterte Einstellungen wie das automatische Anpassen der Fenstergröße und das Beibehalten der vorherigen Fenstergröße bei Layoutwechseln sind ebenfalls verfügbar.

Interesse an Fenstermanagern?