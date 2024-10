Fenstermanager „Magnet“ generalüberholt in Version 3 verfügbar

Mit Magnet meldet sich einer der flexibelsten Fenstermanager für den Mac nach einem Jahr Pause zurück. Der Entwickler hat die Anwendung komplett überarbeitet, und setzt jetzt auf Apples Programmiersprache Swift.

Das gewöhnliche „Window Tiling“ unter macOS

Magnet ist seit mehr als zwölf Jahren auf dem Markt und zählt damit zu den ältesten Mac-Programmen in diesem Bereich. Mittlerweile hat Apple zwar eine einfache Möglichkeit zur Verwaltung von geöffneten Fenstern in macOS integriert, das sogenannte „Window Tiling“ kann jedoch nur ansatzweise mit vollwertigen Fenstermanagern konkurrieren und beschränkt sich auf die Möglichkeit, die Fenster an den Ecken des Bildschirms auszurichten und maximal vier davon symmetrisch anzuordnen.

Magnet ist bis ins Detail konfigurierbar

Die mit Magnet verfügbaren Optionen sind deutlich flexibler und bieten zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten. Über ein vom Start weg vorhandenes Standardset hinaus ermöglicht die App größtmögliche Flexibilität bei der Fensterplatzierung. Die gewünschte Position und Größe kann über ein Rasterfeld festgelegt und mit einem Tastaturbefehl verknüpft werden. Dabei kann man stets selbst entscheiden, ob der jeweilige Befehl zusätzlich in der Menüleiste angezeigt werden soll oder über den grünen Knopf in der Fensterecke verfügbar ist.

Ergänzend hält Magnet auch die Möglichkeit bereit, die Fenster durch das Ziehen auf bestimmte Aktivierungsbereiche den persönlichen Wünschen entsprechend anzuordnen. Auch hier entscheidet man auf Basis der einzelnen Befehle darüber, ob und falls ja, in welchem Bereich diese Option aktiviert sein soll.

Magnet eignet sich übrigens nicht nur für die Verwaltung von Fenstern auf Standardbildschirmen, sondern bietet die gleichen Optionen auch für im Hochformat aufgestellte Displays an.

Weiterhin zum Festpreis erhältlich

Es ist schade, dass der Entwickler seine App ausschließlich über den Mac App Store anbietet und keine Möglichkeit zu einem unverbindlichen Test bereitstellt. Allerdings geht der feste Kaufpreis von 9,99 Euro absolut in Ordnung. Magnet verzichtet gänzlich auf irgendwelche Abos oder dergleichen. Das aktuelle Update ist für Bestandskunden kostenlos.