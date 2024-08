Fenstermanager Moom: Nach 12 Jahren umfassend aktualisiert

Der Fenstermanager Moom ist in Version 4 erhältlich. Das Update ist allein schon deswegen bemerkenswert, weil die Vorgängerversion Moom 3 zwölf Jahre lang aktiv war. Allerdings wird mit Moom 4 auch der Funktionsumfang der App deutlich erweitert.

Die Entwickler halten auch weiterhin an ihrem Konzept zum Einmalkauf fest. Die neue Version 4 der Software kostet regulär 15 Dollar und wird für begrenzte Zeit für 10 Dollar angeboten. Besitzer der Vorgängerversion können das Update zum Preis von 6 Dollar erhalten, weitere Infos dazu findet ihr hier.

Moom hat sich auf die Verwaltung von System- und Anwendungsfenstern auf dem Mac spezialisiert. Die App will dabei unterstützen, geöffnete Fenster schnell und präzise anzuordnen oder zu skalieren. Insbesondere lassen sich mithilfe von Moom auch individuelle Fenster-Layouts speichern und bei Bedarf wiederherstellen, was besonders nützlich sein kann, wenn man häufig zwischen unterschiedlichen Arbeitsumgebungen wechseln, etwa bei der Nutzung eines externen Monitors.

Moom-Bedienelemente direkt in die Fenster integriert

Bezüglich der Art und Weise, wie man seine Fenster verwalten will, zeigt sich Moom besonders flexibel. Die App unterstützt gleichermaßen die Steuerung mithilfe einer umfangreichen Liste von Tastaturbefehlen wie auch sogenannten „Snap-Zonen“, bei denen man das betreffende Fenster an eine bestimmte Position am Bildschirmrand zieht, um automatisch dessen Größe und Platzierung zu bestimmen oder auch mehrere Aktionen gleichzeitig auszulösen. Benutzerdefinierte Aktionen lassen sich hierfür in Ordnern organisieren, die man mithilfe einer Export- und Importfunktion auch zwischen verschiedenen Macs austauschen kann.

Ein besonderes Feature ist die anpassbare Pop-up-Palette, die erscheint, wenn man die Maus über die grünen, roten oder gelben Fensterbuttons bewegt (man kann auswählen, welchen davon man verwenden will). Hier kann man bis zu 66 verschiedene Fensteraktionen hinterlegen, darunter eigene Layouts oder die Verwendung von festen Gittern.

Kostenlose Testversion verfügbar

Bestehende Nutzer von Moom finden hier eine Übersicht mit allen mit dem Update auf Version 4.0 hinzugekommenen Funktionen. Die Anwendung kann kostenlos geladen und mit einer Beschränkung auf insgesamt 100 Fensteraktionen in vollem Umfang ausprobiert werden.