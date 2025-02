KI-Alexa: Fehlerhafte Antworten verhindern rasche Markteinführung

Amazon soll die Veröffentlichung der überarbeiteten KI-Version seiner Sprachassistenz Alexa erneut verschoben haben. Zwar soll das Unternehmen weiterhin vorhaben die neue Alexa im Rahmen eines Medien-Events am 26. Februar in New York vorzustellen, die neuen KI-Funktionen für Alexa werden dann jedoch nicht direkt im Anschluss verfügbar sein, sondern sollen nun erst frühestens Ende März ausgerollt werden.

Präsentation am 26. Februar

Grund für die abermalige Verzögerung sind fehlerhafte Antworten während der laufenden Testphase, dies geht aus Recherchen der Washington Post hervor, die sich ihrerseits auf interne Dokumente des Online-Händlers beruft.

Bereits seit den ersten Meldungen über den KI-Umbau Alexas vom Herbst des vergangenen Jahres soll es Verzögerungen bei der Weiterentwicklung gegeben haben. Die neue Alexa soll zwar leistungs- und dialogfähiger sein, allerdings arbeitet die KI nicht zuverlässig und liefert offenbar immer wieder falsche Antworten und Informationen aus.

Amazon hat in der Vergangenheit verschiedene Modelle zur Monetarisierung von Alexa in Betracht gezogen. Laut der aktuellen Planung könnte die neue Version im Abo-Modell angeboten werden, wobei bestimmte Funktionen nur zahlenden Kunden zur Verfügung stehen würden. Dazu zählen personalisierte Antworten und die Möglichkeit, Bestellungen aufzugeben oder Fahrdienste zu rufen. Einige dieser Dienste wurden zuvor ohne zusätzliche Kosten über Partnerunternehmen bereitgestellt.

KI-Abo wohl für $5 monatlich

Wann Amazons überarbeitete Alexa in Deutschland startet, ist weiterhin nicht bekannt. Ebenso offen ist, wie sich das System wirtschaftlich tragen soll. Berichten zufolge erwägt Amazon einen monatlichen Preis von 5 US-Dollar

Die wiederholten Verzögerungen verdeutlichen, dass die Integration generativer KI in bestehende Produkte komplex ist (Grüße auch an Apple Intelligence). Trotz hoher Investitionen bleibt unklar, wann und in welcher Form die überarbeitete Alexa tatsächlich auf den Markt kommt.