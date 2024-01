Fehler im iCloud-Kalender: Apple gibt sich unwissend

Es ist jetzt gut eine Woche her, seit wir das Problem mit den über zwei Tage angezeigten ganztägigen Terminen im iCloud-Kalender aufgegriffen haben. Bereits vor unserem Bericht haben sich betroffene Nutzer unter anderem bei Apple gemeldet. Passiert ist bis heute allerdings nichts, die Termine werden hierzulande weiterhin falsch angezeigt.

Auf die vermeintliche Ursache haben wir bereits in unserem initialen Bericht hingewiesen. Apple muss bei seinen letzten iCloud-Updates irgendwas mit der Umrechnung der Zeitzonen vermurkst haben. In der Folge werden in der hiesigen Zeitzone angelegte ganztägige Termine jetzt über zwei Tage hinweg angezeigt – vermutlich, weil Deutschland den USA auf die Uhrzeit bezogen voraus ist und sich ein ganztägiger Termin hierzulande in der Heimat von Apple anteilig über den aktuellen und den folgenden Tag hinweg erstreckt.

Apple-Support einmal mehr ein Trauerspiel

Ein Trauerspiel gibt in dieser Angelegenheit der Apple Support ab. Einmal mehr muss man sich hier mit der Erkenntnis abfinden, dass Apple im Gegensatz zu früher keine eigenen und gut geschulten Mitarbeiter mehr beschäftigt, sondern auf vermutlich günstige Callcenter setzt, in denen man es zum Teil mit Mitarbeitern zu tun hat, die nicht einmal über eigene Erfahrungen mit den behandelten Apple-Produkten verfügen.

Anwenderberichten zufolge wurden Rückrufe versprochen, die nie erfolgt sind oder es musste wieder und wieder eine detaillierte Fehlerbeschreibung abgegeben werden, ohne dass dies zu irgendeinem Ergebnis geführt hätte. Die Krönung in dieser Angelegenheit ist die uns von einer Leserin übermittelte Support-Aussage, sie solle sich doch bitte an Microsoft wenden.

Habe jetzt 3 Tage auf den Rückruf gewartet, statt etwas geprüft wurde und es neue Informationen gab, musst ich nun nochmals zeitaufwendig den (Standard)Fragebogen durchlaufen ("Welche Einstellungen sie geändert bevor es zu dem Problem kam", "Konnten sie das auch auf einem anderen PC testen?",…). REALLY?!

(Beitrag aus den Apple-Support-Foren)

Der Fehler tritt dabei generell beim Aufruf von iCloud.com auf, ganz egal, ob man die Webseite von einem Mac oder einem Windows-Computer aus öffnet. Das Problem liegt schlichtweg darin, dass Apples iCloud-Server die lokale Zeitzone der Kalendereinträge nicht korrekt verarbeiten.

Leider gewinnt man auch hier wieder den Eindruck, dass bei Apple nur noch jene Themen Relevanz genießen, die für das Unternehmen auch finanziell vielversprechend klingen, oder Apple-Kunden in vom Unternehmen priorisiert behandelten Märkten wie den USA oder China betreffen.