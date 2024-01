iCloud-Kalender zieht ganztägige Termine über zwei Tage hinweg

Apples iCloud-Kalender sorgt gerade für ein wenig Verwirrung. Öffnet man die Kalenderansicht über iCloud.com, so werden dort ganztägige Ereignisse über zwei Tage hinweg angezeigt. Die Darstellung in den Kalender-Apps von Apple erfolgt dagegen korrekt.

Die falsche Darstellung in der Web-Ansicht ist von der gewählten Anzeigeform unabhängig, es spielt keine Rolle, ob man sich den Kalender mit einzelnen Tagen oder in der Wochen- oder Monatsansicht anzeigen lässt. Auch sind die Detailangaben zu den falsch angezeigten Ereignissen korrekt und beschränken deren Dauer eindeutig auf jeweils einen einzelnen Tag.

Die schlüssigste Erklärung dürfte in einem Problem mit der Zeitzonen-Synchronisierung zu suchen sein. Deutschland ist den USA auf die Uhrzeit bezogen voraus, sodass sich ein ganztägiger Termin hierzulande in der Heimat von Apple über den aktuellen und den folgenden Tag hinweg erstreckt – also genau so, wie es der iCloud-Kalender anzeigt.

Apple sollte den Fehler einfach beheben können

Während einzelne Fehlerberichte bei Apple in der Regel in längeren Warteschleifen landen, gehen wir davon aus, dass ein wenig medialer Rummel schneller dafür sorgt, dass das Problem behoben wird. Bildlich gesprochen dürfte es genügen, wenn jemand in der zuständigen Abteilung in der Apple-Zentrale in Cupertino den richtigen Hebel umlegt.

Die fehlerhafte Darstellung macht Apples Online-Kalender zumindest dann unbrauchbar, wenn man regelmäßig auch ganztägige Termine verwendet. Die Ansicht wird nicht nur extrem unübersichtlich, sondern man läuft auch Gefahr, das tatsächliche Datum dieser Termine zu verwechseln.

Bis Apple hier nachbessert seid ihr vermutlich besser bedient, wenn ihr die Web-Ansicht des Apple-Kalenders links liegen lasst und stattdessen die Kalender-Apps auf dem iPhone, iPad oder Mac verwendet. Auch die Anwendungen von Drittanbietern sind von der Problematik nicht betroffen.