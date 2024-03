Fast-Shopping-App Temu: Verbraucherzentrale mahnt ab

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) hat den Online-Marktplatz Temu abgemahnt und erwägt rechtliche Schritte gegen mehrere Eigenschaften des Fast-Shopping-Anbieters einzuleiten.

Die Plattform, auf der hauptsächlich Produkte chinesischer Herkunft angeboten werden, nutzt nach Auffassung der Verbraucherschützer manipulative Gestaltungselemente und unklare Rabattangaben, mit denen Kunden übervorteilt werden.

Willkürliche Rabatte, Greenwashing

Der vzbv beanstandet insbesondere die Praxis, hohe Rabatte, teilweise bis zu 70 Prozent, auf die Produkte auszuweisen, ohne dabei nähere Informationen über die Referenzpreise bereitzustellen.

Zudem kritisieren die Verbraucherschützer die Greenwashing-Tendenzen Temus. So würde sich die App etwa dadurch einen umweltfreundlichen Anstrich verpassen, indem behauptet wird, dass Lieferungen an Abholstationen für einen geringeren CO2-Fußabdruck sorgen würden – mit Blick auf die weiten Strecken, die der Großteil der von Temu verkauften Produkte bereits zurückgelegt hat, besitzt die letzte Meile in der Zustellung jedoch so gut wie keine Relevanz.

Dark Patterns, fehlende Händlerangaben

Ebenfalls kritisiert werden die während des Bestellvorgangs eingeblendeten Hinweise, die zum schnellen Kauf anregen sollen, wie „Beeile dich! Über 126 Personen haben diesen Artikel in ihrem Warenkorb“ oder „Mehr als 54 Nutzer haben wiederholt gekauft! Warum nicht zwei auf einmal…“. Dabei sind entsprechende „Dark Patterns“ innerhalb der Europäischen Union inzwischen durch das Gesetz über digitale Dienste verboten.

Zusätzlich bemängelt der vzbv, dass die Plattform unzureichend darüber informiert, wie die Echtheit von Produktbewertungen sichergestellt wird, und dass Angaben zur Identität der Verkäufer fehlen.

Als Reaktion auf diese Feststellungen hat der vzbv Temu nun offiziell abgemahnt und erwägt zudem, rechtliche Schritte einzuleiten. Seit August 2023 warnen die Verbraucherzentralen vor dem Einkauf auf Temu und bieten auf ihrer Webseite verbraucherzentrale.de weiterführende Informationen an.