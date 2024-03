Philips Hue auf Samsung TVs: Ab Frühjahr mit neuem Abo-Modell

Anfang Januar 2023 stellten Signify, das Unternehmen hinter den Smart-Home-Beleuchtungen von Philips Hue, und Samsung eine neue Anwendung vor: Die Sync TV App für Samsung Smart TVs.

Die App ermöglicht es, vorhandene Philips Hue Beleuchtung mit dem Inhalt laufender Samsung Smart TVs zu synchronisieren. Das Licht im Wohnzimmer variiert so in Abhängigkeit vom TV-Bild in Farbe und Intensität.

Anfangs zum 129-Euro-Einmalkauf

Die Anwendung wurde damals für 129 Euro im Samsung TV Store zum Kauf bereitgestellt, ist kompatibel mit einer Vielzahl von Inhalten, einschließlich Streaming-Diensten wie Netflix und Disney+, externen Konsolen sowie regulären TV-Bildern. Zudem kann die App mit der mobilen Philips Hue-App verbunden werden, um die Lichtstimmung fein zu justieren.

Heute haben sich beide Unternehmen erneut zu Wort gemeldet und die Einführung eines neuen Abo-Modells für ihre Licht-Kooperation angekündigt.

Die Philips Hue Sync TV App wird ab Frühjahr 2024 in ein Abonnement-Modell überführt. Dann sollen Anwender zwischen dem einmaligen Kauf oder einer monatlichen Abo-Gebühr von 2,99 Euro wählen, wobei die Abo-Option die Nutzung der App auf bis zu drei Samsung TVs im selben Haushalt gestattet.

Mit SmartThings und Music Mode

Zudem wurde die Partnerschaft erweitert. Die Philips Hue Sync TV App ist fortan auch in das SmartThings Ökosystem integriert und soll Anwendern einfachere Möglichkeiten anbieten, die Lichtsynchronisation über ihre Smartphones zu steuern.

Ebenfalls neu ist der sogenannte Music Mode. Diese Funktion ermöglicht es euch, die Philips Hue Beleuchtung über spielende Musik zu beeinflussen, wenn diese von kompatiblen 2024er Samsung TVs wiedergegeben wird.

Die Philips Hue Sync TV App ist für alle QLED TVs von Samsung ab Baujahr 2022 aus der Q60-Serie oder höher verfügbar. Die monatlichen Abonnements werden ab Frühjahr 2024 verfügbar sein.

Der Music Mode wird für kompatible Samsung TVs aus dem Jahr 2024 direkt zum Verkaufsstart bereitstehen, Modelle aus den Jahren 2022 und 2023 werden den Music Mode per Software-Update später im Jahr erhalten.