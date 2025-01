Farbige Orientierung: ShowyEdge zeigt aktive Tastatursprache

Für Mac-Nutzer, die regelmäßig zwischen verschiedenen Tastatursprachen wechseln, könnte die kostenlose Anwendung ShowyEdge eine praktische Unterstützung sein. Die kleine Freeware-App zeigt die aktive Eingabesprache durch einen schmalen Farbstreifen an der Oberkante des Bildschirms an. Besonders hilfreich kann dies in Vollbildanwendungen oder bei ausgeblendeter Menüleiste sein, da die ansonsten sichtbare Länderflagge nicht verfügbar ist.

Farbbalken zeigt Länderflaggen

Die Funktionsweise von ShowyEdge ist einfach gehalten. Der farbige Balken – der aus bis zu drei individuell konfigurierbaren Farben bestehen kann – wird aktiviert, sobald in den macOS-Systemeinstellungen mehrere Eingabesprachen hinterlegt wurden. Ein Beispiel: Nutzt man sowohl ein deutsches als auch ein dänisches Tastaturlayout, signalisiert ShowyEdge dies mit unterschiedlichen Farben. Während ein deutscher Layoutwechsel Schwarz-Rot-Gold anzeigt, wird bei der dänischen Eingabe Rot-Weiß-Rot eingeblendet. Diese visuelle Unterscheidung macht es möglich das aktive Tastaturlayout sofort zu erfassen.

Laut Angaben des Entwicklers bietet sich ShowyEdge als Lösung für Nutzer an, die sich bewusst gegen die Anzeige der Länderflagge in der Menüleiste entschieden haben oder oft im Vollbildmodus arbeiten.

Jetzt in Version 6.0

Die am gestrigen Sonntag veröffentlichte Version 6.0 bringt mehrere Neuerungen mit sich. Unter anderem wurde die Anwendung auf die SwiftUI-Architektur migriert, was eine verbesserte Systemintegration zur Folge hat. Gleichzeitig wurde das Verhalten angepasst, wenn die Menüleiste verborgen ist, wodurch die Farbmarkierungen nun noch zuverlässiger sichtbar sein sollen.

Zu den technischen Änderungen zählt außerdem die Aktualisierung des Sparkle-Frameworks, das für die Verwaltung von App-Updates verwendet wird. Allerdings setzt die neue Version nun mindestens macOS 13 Ventura voraus, wodurch ältere Betriebssysteme wie macOS 11 oder macOS 12 nicht mehr unterstützt werden.

Hinter ShowyEdge steht ein Entwickler aus Japan, der auch für den Tastatu-Konfigurator Karabiner-Elements bekannt ist. Diese Anwendung wird häufig genutzt, um macOS-Tastaturen individuell anzupassen, und ist in der Community gut etabliert.